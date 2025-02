Dilma recebe alta após uma semana internada na China

A ex-presidente Dilma Rousseff teve alta nessa quinta-feira (27/2) após uma semana internada para tratar de um quadro de neurite vestibular. Atual chefe do Novo Banco de Desenvolvimento, instituição financeira do Brics, ela estava hospitalizada em Xangai, na China, onde mora desde abril de 2023.

A petista havia sido internada na última sexta-feira (21/2) após passar mal com sintomas de tonturas, pressão alta e vômitos. Como respondeu bem ao tratamento, ela seguiu trabalhando durante o período hospitalizado.

A neurite vestibular é um quadro de inflamação no nervo do equilíbrio que causa vertigem aguda. Geralmente, o tratamento envolve hidratação e medicamentos para conter náuseas e tontura. O paciente também passa por fisioterapia com exercícios para o equilíbrio.



