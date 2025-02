Dilma responde bem a tratamento e deve ter alta nos próximos dias

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), atual chefe do banco do Brics, responde bem ao tratamento contra infecção em um nervo interno do ouvido e deve receber alta nos próximos dias, afirma comunicado publicado em suas redes sociais nessa segunda-feira (24/2).

A ex-mandatária foi internada na última sexta-feira (21/2), após passar mal, e está hospitalizada em Xangai por causa de sintomas como tonturas, pressão alta e vômitos.

Segundo a publicação no X, Dilma teve um quadro de neurite vestibular, quando há inflamação no nervo vestibular, que fica nas partes internas do ouvido e onde está o labirinto, região responsável pelo equilíbrio, a audição e a percepção de posição do corpo.

A ex-presidente passa bem e mantém as atividades de trabalho durante a internação, segundo o comunicado.

Durante esta segunda, autoridades e personalidades políticas ligadas ao PT publicaram mensagens de solidariedade à Dilma nas redes. Entre eles, estão Marcelo Freixo, presidente da Embratur, além do senador Fabiano Contarato (PT-ES) e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

"Melhoras, presidenta. Estamos juntas e na torcida para que você se recupere prontamente", afirmou a presidente nacional do PT, a deputada federal pelo Paraná Gleisi Hoffmann, nessa segunda.

Dilma é a atual presidente do banco dos Brics, que financia projetos de infraestrutura dos países do bloco, desde abril de 2023. O mandato terminaria em julho de 2025, mas o governo brasileiro negociou uma exceção para mantê-la à frente da instituição por mais cinco anos.