Pedro Rousseff (PT), novo vereador de Belo Horizonte e sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, compartilhou como sua tia-avó tem sido uma fonte constante de inspiração e conselhos ao longo de sua trajetória política. Para ele, a petista não é apenas uma referência, mas sua maior conselheira.

“Dilminha sempre foi a minha maior conselheira. Estava sempre ao meu lado, guiando esta candidatura, mesmo que não pudesse estar presente aqui por estar no Banco dos BRICS, na China. Em Xangai, ela liga toda semana, basicamente opinando e me mostrando o caminho a seguir. Tudo o que faço vem sendo guiado e aconselhado por ela”, disse Rousseff.

As declarações foram feitas durante o programa EM Entrevista, uma parceria entre o jornal Estado de Minas e o portal Uai. O vereador, que ficou em sexto lugar nas eleições para a Câmara Municipal, recebeu 17.595 votos.

Rousseff também mencionou que a ex-presidente “brinca” sobre ele ficar “debaixo da asa dela”, mas afirmou que essa não é a intenção de Dilma.

“Na verdade, ela se afastou da nossa campanha propositalmente, pois queria ver se eu tinha brilho próprio e conseguiria aguentar a pressão. A política é um ambiente difícil, repleto de ameaças, processos e riscos para a família. Ela queria observar se eu conseguiria suportar o desafio, e assim comecei a adquirir experiência política”, explicou.

Além de sua relação com a ex-presidente, o vereador citou sua experiência na política e sua trajetória familiar como fatores decisivos para sua entrada na vida pública.

“Durante a campanha de 2022, quando assumi a coordenação da campanha do presidente Lula em Minas Gerais, enfrentei uma situação bastante desafiadora e polarizada. O presidente venceu no estado por apenas 20 mil votos, uma diferença pequena para o que Minas representa. Ali, comecei a ganhar experiência, tanto na mobilização nas ruas quanto nas redes sociais. Isso abriu um caminho de aprendizado e expertise para nossa campanha de 2024. Assim, ao virar a chave de 2023 para 2024, comecei a preparar o terreno para me candidatar novamente, um processo que não acontece da noite para o dia”, detalhou.

Rousseff destacou o apoio que recebeu nas eleições, dizendo: “Quase 18 mil belo-horizontinos votaram em mim, um jovem de 24 anos, na minha primeira candidatura, com um único objetivo: oferecer uma alternativa a quem está cansado de receber ataques dos bolsonaristas sem ter ninguém para defendê-los.”

Ele acrescentou: “As pessoas estão exaustas de ver a extrema direita sendo racista, homofóbica, perseguindo opositores e disseminando fake news, quase destruindo o Brasil, sem que haja alguém para proteger o campo democrático. Nossa eleição representa um voto de revolta contra tudo que os bolsonaristas tentaram construir nos últimos anos. Agora, em Belo Horizonte, temos um jovem de 24 anos com muita voz e energia para enfrentar esses desafios, que é o mote principal da nossa campanha e, portanto, do nosso mandato.”

Pedro Rousseff foi o vereador mais votado do PT em Belo Horizonte. Para assistir à entrevista completa, acesse o canal do YouTube do Portal Uai. Amanhã, sexta-feira (17/10), a versão impressa do Estado de Minas trará os principais destaques.