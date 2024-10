Otoni De Paula era um bolsonarista de primeira linha, mas se afastou do ex-presidente após apoiar a reeleição de Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) defendeu a aproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com as igrejas evangélicas e disse que quer tirar o “bezerro de ouro” que as lideranças construíram na religião, fazendo uma referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As declarações do parlamentar foram dadas a um canal gospel nessa quarta-feira (16/10), após ele ser criticado por bolsonaristas pela relação com Lula.

“Gostaria de ser uma ponte para tirar esse bezerro de ouro que construímos na igreja. Nós construímos uma adoração a um ser humano que não é Deus, não é divino, é um político”, disse o deputado.

Otoni de Paula ainda lembrou de um momento em que aconselhou Bolsonaro a repreender quando alguém o chamava de “mito” dentro de uma igreja. Segundo ele, o ex-presidente é um “ignorante” e “não aceitou Jesus”.

“Quando ele entra no templo, e não estou falando que é culpa dele, começam com ‘mito, mito, mito’. Você gritar ‘mito’ na rua, tudo bem, agora gritar dentro da igreja do senhor Jesus? Não estou culpando Bolsonaro, porque ele é um ignorante. Ele não é crente, ele não aceitou Jesus. Esse tempo todo que Bolsonaro está conosco nós não fomos capazes de ganhar ele para Jesus”, completou.

Otoni esteve com Lula na última terça-feira (15/10), quando participou da solenidade da sanção do “Dia da Música Gospel” no Palácio do Planalto. Com a repercussão negativa do encontro, o presidente saiu em defesa do parlamentar e disse que ele está sendo “triturado” por bolsonaristas.

“O deputado fez uma declaração dizendo que não votou em mim, que muitos evangélicos não votaram em mim, mas ele reconhecia que tudo o que beneficia os evangélicos foi feito por mim”, disse o petista em entrevista para a Rádio Metrópole, de Salvador.



