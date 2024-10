O deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), afirmou que o candidato oponente e atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), é um "fantoche" do governador Tarcísio de Freitas. Pela segunda vez, Nunes faltou a um debate do segundo turno das eleições municipais, e a dinâmica se transformou em uma sabatina apenas com o adversário.

Na primeira fala do debate, Boulos se dirigiu à audiência, desejando um "bom dia a quem está assistindo para acompanhar um debate" e afirmando que "mais uma vez, o Ricardo Nunes fugiu".

"Ele já havia, durante três anos e meio, fugido das responsabilidades de prefeito, só veio trabalhar no período eleitoral. Agora, nesta semana, fugiu das responsabilidades dele em relação ao apagão, jogando sempre para os outros, nunca assumindo seus erros. E hoje foge do debate, porque tem medo de debater ideias", criticou o psolista.

Dos três debates marcados para o segundo turno das eleições municipais de São Paulo, Ricardo Nunes só compareceu ao promovido pela Band, na última segunda-feira (14/10).

Para Boulos, Nunes está se "escondendo" de críticas ao "fugir" do debate. "É lamentável, inclusive, que ele se escondeu embaixo da saia do Tarcísio de Freitas, o que mostra que meu adversário nesta campanha não é o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é um fantoche que representa interesses políticos de um projeto do governador, que quer ter sua base aqui na capital para usar de trampolim, para deixar o governo e tentar a presidência. Eu sabia, por isso enfrentei tanto ataque e mentira ao longo dessa campanha", afirmou Boulos.

Segundo a campanha de Nunes, a participação do candidato foi cancelada devido a um conflito de agendas. De acordo com a equipe, o atual prefeito se reúne nesta manhã com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para tratar do apagão que assola a cidade e das previsões de novo temporal para o fim desta semana.

Guilherme Boulos ainda afirmou que São Paulo despreza covardes. "O povo de São Paulo é corajoso. O povo de São Paulo não foge à luta e não aceita covardes. São Paulo despreza covardes. E eu tenho certeza de que esse Ricardo vai ver isso nas urnas no dia 27 [de outubro]", afirmou.

Ele também comentou que o debate marcado para amanhã, sexta-feira (18/10), pelo SBT, já foi cancelado pelo oponente.