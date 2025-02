Bolsonaro escuta grito durante entrevista: "Vai ser preso, vagabundo!"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), denunciado pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado, esteve em Vitória de Santo Antão (PE) para receber o título de cidadão honorário do município. No local, reuniu apoiadores e opositores, que gritaram que o ex-chefe do Executivo seria preso.

A frase "Vai ser preso, vagabundo!" ecoou durante uma entrevista de Bolsonaro. A hostilidade com o ex- chefe do Executivo continuou com mais gritos: "bandido!", disse outro. Assista:

Ao receber o título, Bolsonaro agradeceu a homenagem. "O título pode parecer pouca coisa, mas é muito para quem sabe valorizar seu povo", disse. Na sequência, completou: "Não tenho a cabeça chata, mas sou vitoriense".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Antes, Bolsonaro tomou café da manhã com um grupo de correligionários na Padaria Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.