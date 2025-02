Anielle Franco afirma que Silvio Almeida busca 'descredibilizar vítimas'

Na véspera do depoimento do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, à Polícia Federal, acusado por uma série de mulheres de assédio sexual, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou, por meio de nota, nesta segunda-feira (24/2), que as recentes falas dele buscam descredibilizar vítimas e aplacar a gravidade dos relatos.

"A tentativa de descredibilizar vítimas de assédio sexual, minimizar suas dores e transformar relatos graves em 'fofocas' e 'brigas políticas' é inaceitável. Na véspera de prestar depoimento à Polícia Federal como investigado, o acusado escolheu utilizar um espaço público para atacar e desqualificar as denúncias, adotando uma postura que perpetua o ciclo de violência e intimida outras vítimas", publicou.

Almeida, em sua primeira entrevista após o caso para o UOL, afirmou que Anielle Franco "se perdeu num personagem. Para tentar me desgastar, ela participou desse espalhamento de fofocas e intrigas sobre mim".

Ainda na nota, a ministra afirmou que o direito à defesa não pode ser usado para desinformar e revitimizar.

"Importunação sexual não é questão política, é crime. Sendo assim, reitero minha confiança na seriedade das investigações conduzidas pela Polícia Federal e reforço meu compromisso com a defesa das vítimas e o combate à violência de gênero e raça", concluiu.

Silvio Almeida, que negou as acusações, deixou o cargo em meio ao escândalo e foi substituído pela deputada estadual Macaé Evaristo (PT-MG), que reassumiu a pasta.