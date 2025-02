Silvio Almeida vai prestar depoimento na PF por denúncias de assédio

O ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida foi intimado pela Polícia Federal (PF) a prestar depoimento na sede do órgão, em São Paulo, na próxima terça-feira (25/2), pelas denúncias de assédio sexual.

Almeida deixou o cargo no governo federal após uma série de denúncias terem sido divulgadas pela ONG Me Too, de autoria da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça prorrogou, na última semana, o inquérito por mais dois meses para que a investigação seja finalizada.

O ex-ministro negou as acusações e afirmou ser alvo de perseguição. O cargo dele foi assumido pela então deputada estadual Macaé Evaristo (PT-MG), que voltou a ocupar a pasta no governo.