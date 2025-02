Lula afirma que Bolsonaro 'está provando que é culpado'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (20/2) que, quando Jair Bolsonaro pedia anistia aos golpistas que depredaram os prédios dos Três Poderes e exigiam intervenção militar em 8 de janeiro de 2023, o ex-presidente já admitia que é culpado.

"Ele está provando que cometeu um crime. Deveria estar falando: vou provar minha inocência. Mas ele está pedindo anistia", afirmou o petista em entrevista à Rádio Tupi.

Bolsonaro e outras 33 pessoas foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de abolição do Estado de direito.

"Ele está dizendo: 'Gente, sou culpado. Tentei bolar um plano para matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, não deu certo porque tive uma diarreia no dia, fiquei com medo. Tive que voar antecipadamente para os Estados Unidos para não ficar com vergonha de dar posse para meu adversário, então, por favor, me perdoe antes de eu ser condenado'", acrescentou Lula.

Dentre as acusações contra o ex-presidente, está a elaboração de um plano para assassinar ou prender o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

"Obviamente que eu acho que eles terão direito de se defender, de dizer que é mentira, mas se for provado, não tem outra solução se não ser condenado", afirmou Lula.