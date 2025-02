Mão à cabeça: a reação de Mauro Cid ao ter a prisão decretada; veja

Um dos vídeos tornados públicos pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira (20/2), mostra o exato momento em que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tem a prisão decretada. A gravação foi feita em 22 de março de 2024.

Ao ouvir o anúncio do juiz instrutor Airton Vieira, do gabinete de Moraes, Cid coloca a mão esquerda na testa. Em seguida, empurra a caneta esferográfica azul e apoia a cabeça nas mãos, em sinal de desespero.

“O senhor ministro relator Alexandre de Moraes decidiu e decretou a prisão preventiva do senhor Mauro Cesar Barbosa Cid”, diz o juiz.

Moraes decretou a prisão de Cid após o vazamento de áudios em que ele afirma ter sido pressionado pela Polícia Federal durante depoimentos da delação premiada.

Os vídeos divulgados hoje mostram a íntegra do depoimento de Mauro Cid. Em um dos pontos, o tenente-coronel diz que o general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro pela reeleição, buscou recursos com empresários do agronegócio para financiar manifestantes envolvidos na tentativa de reverter o resultado das eleições de 2022.