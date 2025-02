Lula: "O ovo tá caro mesmo, é um absurdo"

O presidente Lula (PT) admitiu em entrevista à Rádio Tupi FM que o preço do ovo no Brasil está muito caro. O chefe do Executivo federal comentou, ainda, que fará uma reunião com empresários para pactuar o valor dos produtos no mercado interno.

"Eu sei que o ovo está caro. Quando me disseram que está R$ 40 a caixa com 30 ovos, é um absurdo. Vamos ter que fazer reunião com atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo. O fato de estar vendendo produto em dólar que está alto, não significa que você tem que colocar no preço do brasileiro o mesmo preço que você exporta", disse.

Embora o presidente tenha afirmado que o preço do ovo esteja muito alto, ele disse que é importante debater o valor praticado dentro do Brasil comparativamente ao valor praticado no mercado externo. Ele associou o aumento do valor do alimento aos problemas climáticos.

“Muito sol, o maior calor já feito na história desse país, muito fogo e muita chuva, como visto no Rio Grande do Sul”, afirmou à Tupi.

Lula disse, ainda, que o preço do ovo é uma discussão parecida à do preço do óleo de soja e da carne, que começou a baixar, segundo ele. No entanto, ele acredita que os valores vão diminuir.

"O preço vai baixar, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer com que o preço volte aos padrões do poder aquisitivo do trabalhador", acrescentou.

Preço do ovo

O recente boom no preço dos ovos está preocupando os consumidores. É resultado de uma combinação de fatores, incluindo custos de produção, condições climáticas e de mercado, explica o Instituto Ovos Brasil (IOB), entidade que reúne produtores de todo o país.

De acordo com a Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig), o ajuste recente no preço dos ovos pode ser explicado por uma soma de fatores. O retorno das aulas gerou maior demanda, já que, segundo a associação, o produto é usado na merenda escolar, aquecendo o mercado. A demanda já vinha “enriquecida” pelos consumidores que optaram pelos ovos como proteína mais acessível.

“Outro fator é o aumento no custo de produção, impulsionado pela alta nos preços do milho e da soja, grãos essenciais na alimentação das aves, além do preço alto do combustível e do aumento da temperatura, que causa redução na produção. A expectativa é que os preços se mantenham até a quaresma”, avalia Gustavo Ribeiro, diretor-técnico da Avimig.

Já o Instituto Ovos Brasil informa que o preço da saca de milho (principal insumo da ração para as aves) registrou alta de mais de 30% desde julho de 2024. Para o IOB, embora o impacto não tenha sido imediato, a elevação dos custos tornou inevitável o repasse para o consumidor final, o que onera o produtor.

O instituto corrobora os argumentos de que o aumento no preço de outras proteínas, como a carne bovina, tem impulsionado a demanda por opções mais acessíveis, como o ovo. Ainda impactaram a oferta as altas temperaturas registradas no início do ano, que afetaram a produtividade das aves.

Para a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a alta registrada no preço dos ovos é uma situação sazonal, comum ao período pré e durante a quaresma. “Após longo período com preços em baixa, a comercialização de ovos aqueceu pela demanda natural da época, quando há substituição de consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e por ovos”, informou. Além do aumento no preço do milho, a associação informou que os custos de insumos de embalagens aumentaram acima de 100%.