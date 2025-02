Ministro do STF toma decisão sobre caso Silvio Almeida

O ministro André Mendonça, Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 60 dias o inquérito que investiga o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida por importunação sexual. A decisão, tomada nesta segunda-feira (17/2), atende a um pedido da Polícia Federal (PF), que alegou a necessidade de mais tempo para concluir as investigações.

Entre as próximas etapas do processo, a PF tomará o depoimento de Silvio Almeida, que deve ser uma das últimas diligências antes da definição sobre um possível indiciamento. O ex-ministro foi acusado de assédio sexual por diversas mulheres, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

O caso, que tramita sob sigilo no STF, já conta com depoimentos de vítimas que relataram episódios de importunação sexual. Silvio Almeida foi exonerado do cargo no governo Lula (PT) em setembro do ano passado, após a divulgação das denúncias. Apesar das acusações, o ex-chefe da pasta dos Direitos Humanos nega qualquer irregularidade.

Com a prorrogação do inquérito, a Polícia Federal terá até dois meses para concluir as investigações e decidir se há elementos suficientes para o indiciamento de Almeida, o que pode levar a um possível processo judicial.

