Defesa de Bolsonaro apresenta petição ao STF e diz que vai pedir anulação da delação de Cid

O advogado criminalista Celso Vilardi, representante do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, reuniu-se nesta segunda-feira (24/2) com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

Durante o encontro, Vilardi apresentou as razões de novas petições que serão protocoladas pela defesa de Bolsonaro. À imprensa, na saída, Vilardi informou que irá pedir a anulação da delação de Mauro Cid contra o ex-presidente.

Segundo informações do STF, Barroso ouviu os argumentos e afirmou que analisará os pedidos apresentados. A audiência teve duração de cerca de 20 minutos e contou com a presença de assessores da Presidência do STF.

A reunião ocorre dias após a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciar Bolsonaro e outras 33 pessoas por participação em uma suposta trama para manter o ex-presidente no poder, após sua derrota nas eleições de 2022. A defesa tem adotado uma estratégia de contestação das provas obtidas por meio da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Além de buscar reverter pontos da denúncia, os advogados do ex-presidente tentam ampliar o prazo para apresentar a defesa formal no caso. Na última semana, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, negou um pedido da defesa para estender o prazo de resposta à acusação.

Agora, cabe a Barroso avaliar os pedidos e definir os próximos passos da tramitação no STF, enquanto o processo avança na Suprema Corte.

