Zema se esquiva de denúncia a Bolsonaro e diz que Justiça é 'pródiga'

FOLHAPRESS - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), esquivou-se nesta segunda-feira (24/2) de comentar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em razão da trama golpista para impedir a posse do presidente Lula (PT).

Zema afirmou não ser jurista e optou por criticar a Justiça, "pródiga em condenar e descondenar ao sabor do momento".

"Não sou jurista. Não sou advogado. Mas nossa Justiça tem sido infelizmente pródiga em condenar e descondenar ao sabor do momento, o que é muito ruim", disse ele, após participar do encontro Pensa Brasil, promovido pela Federação da Indústria do Rio de Janeiro (Firjan).

"No Brasil, o que temos assistido infelizmente é que, dependendo do sabor da onda do momento político, temos condenado e descoordenado pessoas. Isso é muito ruim porque coloca nosso sistema judicial em total descrédito. Então precisaríamos ter mais imparcialidade e todos tendo direito de defesa e devem responder pelos seus erros. É algo que vamos aguardar", declarou Zema.

Apoio a Bolsonaro

Durante a palestra, Zema afirmou que vai participar ativamente da campanha presidencial do ano que vem, seja como candidato, seja como apoiador de um nome. O governador afirmou que Bolsonaro seria o melhor nome da direita "se elegível".

"O presidente Bolsonaro certamente, caso elegível, seria o nome mais viável da direita. Todos os governadores de direita têm plena ciência disso. Na minha opinião, estariam apoiando-o. Então, é aguardarmos a definição sobre o que vai acontecer com o processo dele ou não", afirmou Zema.

"Nossa Justiça é historicamente lenta, os processos levam anos. Isso acaba criando uma dúvida sobre quem será o candidato, já que o principal nome seria o dele", disse o governador mineiro, ao distorcer a situação atual de Bolsonaro e ignorar o fato de ele já estar inelegível.

O ex-presidente já foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral e é alvo de diferentes outras investigações no Supremo Tribunal Federal (STF). Neste momento, ele já está inelegível ao menos até 2030.

Na fala de mais de uma hora a empresário, Zema fez críticas ao governo Lula. Criticou os "sigilos de cem anos" e disse que o país atualmente tem um presidente "que diz que estudar não é necessário".