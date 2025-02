Zema nomeia substituto de Marcelo Aro na Secretaria de Casa Civil

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A estrutura da articulação política do Governo de Minas Gerais teve mais uma mudança confirmada neste sábado (22/2) com a nomeação de Luiz Otávio de Oliveira Gonçalves para a chefia da Secretaria de Estado de Casa Civil. O novo comandante da pasta ocupa o posto deixado por Marcelo Aro (PP), que, na última quinta-feira (20/2), assumiu a Secretaria de Governo.

Com a nomeação de Gonçalves, o governador Romeu Zema (Novo) fez mais uma movimentação interna de pessoal, já que o novo secretário já integrou o Executivo nas funções de subsecretário de Assessoramento à Governadoria e à Vice-Governadoria e, anteriormente como chefe de gabinete da Secretaria-Geral em 2020.

As mudanças que abrem o biênio final de Zema à frente de Minas Gerais afetam os principais cargos de relacionamento entre o Executivo e os demais poderes, em especial o Legislativo em suas esferas federal e estadual.

Na Casa Civil, agora comandada por Luiz Otávio Gonçalves, concentram-se as ações do Governo de Minas em Brasília e o diálogo com a bancada mineira no Congresso. Desde janeiro, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou trechos do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), uma das atribuições da pasta então comandada por Aro foi articular com os parlamentares mineiros e de outros estados com débitos bilionários com a União, uma coalizão para derrubar as negativas vindas do Planalto.

Já ao deixar seu posto original e assumir a vaga de Gustavo Valadares (PMN) na Secretaria de Governo, Marcelo Aro deve concentrar suas ações no contato com a Assembleia Legislativa (ALMG). Em sua cerimônia de posse na nova função, o homem forte da articulação política de Zema elencou o Propag como prioridade também no contato com os deputados estaduais.

Novo secretário

Em nota, o governo estadual classifica Luiz Otávio Gonçalves como um nome com vasta experiência na administração pública que “chega ao cargo com o desafio de fortalecer a interlocução entre o governo e diferentes setores da sociedade”. O novo secretário é bacharel em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e em direito pela Faculdade Milton Campos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No lugar de Gonçalves, Ana Tereza Ribeiro Fernandes foi nomeada secretária-geral adjunta. Servidora pública de carreira, ela ocupava a chefia de gabinete na Secretaria-Geral. É bacharel em direito, com especialidade em Direito Público e Ph.D em Ciência Política