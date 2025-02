Marcelo Aro será o novo Secretário de Governo de Zema

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro (PP), será o novo Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais. Ele substituirá o agora ex-secretário Gustavo Valadares (PMN), que anunciou a sua saída do cargo na manhã desta quarta-feira (12/2).

A pasta é responsável pela articulação entre o Governo de Minas e os parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Valadares deixa o cargo para retornar à Casa Legislativa em meio a disputa por uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG). Ele é um dos cotados para assumir um assento na Corte.

Aro é conhecido por sua habilidade de articulações políticas. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), por exemplo, ele lidera o grupo conhecido como "Família Aro", responsável por emplacar o presidente da Casa, o vereador Juliano Lopes (Podemos).

A troca foi noticiada pelo "O Fator" e confirmada pelo Estado de Minas com interlocutores do governo Zema. Ainda não está claro se Aro vai deixar a Casa Civil ou acumular as duas funções

