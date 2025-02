Janones chama Zema e bolsonaristas de 'vira lata do Trump' após taxação

O deputado federal André Janones (Avante-MG) chamou o governador Romeu Zema (Novo) de "vira lata do Trump" e afirmou que ele, assim como outros representantes da direita e da extrema direita, busca apenas poder. O governador chegou a publicar mensagens parabenizando o presidente americano eleito e criticando os democratas dos Estados Unidos, que ele considera politicamente de esquerda.

"A taxa de Trump ao aço brasileiro afeta Minas Gerais em mais de 6 BILHÕES DE REAIS. Mas ele não vai atacar Trump ou contradizer o Bolsonaro, eles são cachorrinhos dos EUA e não vão mudar. Eles não querem o bem do Brasil, apenas poder", publicou o político nesta terça-feira (11/2).

Janones comentou que as celebrações da decisão do presidente americano, Donald Trump, de taxar o aço e o alumínio de todos os países, inclusive o Brasil, em 25% mostram que "os bolsonaristas são vira-latas dos EUA e não ligam para o Brasil, apenas para seus próprios interesses".

Zema também foi criticado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), que o chamou de "entreguista e subserviente ao poderio internacional".

A taxa afeta diretamente Minas Gerais, segundo maior produtor de aço do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro.

A decisão de Trump, já alardeada no último fim de semana, começará a valer em 12 de março. Além do Brasil, um dos principais fornecedores do material para os americanos, a medida também afeta diretamente Canadá, México, Coreia do Sul e Vietnã.