Ex-vereador investigado por rachadinha empregava funcionário fantasma

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apresentou detalhes da operação que investiga um caso de rachadinha no gabinete do ex-vereador Léo de Areias (PP), de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, apontando ainda para o emprego de um funcionário fantasma durante o último mandato do parlamentar (2021-2024). O esquema foi revelado na tarde desta terça-feira (11/2).

A prática administrativa foi a primeira irregularidade comprovada pelos investigadores, que constataram que um assessor do gabinete do ex-vereador trabalhava em um haras perto de Ribeirão das Neves. “A gente conseguiu comprovar que o funcionário trabalhava no haras de segunda a sexta, em um horário incompatível com o funcionamento do gabinete”, explicou o delegado Guilherme Catão.

Segundo as investigações, parte do salário pago aos funcionários estava sendo desviado de volta para o próprio vereador. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, nas residências dos suspeitos e nos estabelecimentos comerciais da cidade. “A gente tem pelo menos confirmado três a quatro funcionários que repassavam (o salário) para o gabinete do ex-vereador”, completou.

Durante as operações foram apreendidos entre R$ 40 mil e R$ 50 mil em dinheiro em espécie, dois veículos, além de documentos e telefones celulares. Contudo, o dinheiro movimentado pelo esquema pode ser maior. Em outra frente, um dos carros inclusive era um veículo oficial da Câmara Municipal que o ex-vereador usava para interesses particulares.

Para chegar no esquema de rachadinha, a polícia passou a investigar a movimentação financeira dos suspeitos denunciados e encontraram um fluxo incompatível com a renda dos investigados. “Com isso a gente conseguiu comprovar indícios fortes dessa rachadinha, fazer uma representação junto ao Poder Judiciário e cumprir esses mandados para coletar o maior número de documentos para a gente conseguir dar mais solidez às provas”, afirmou.

Outras passagens

Léo de Areias possui outras passagens pela Polícia. Em 2023, o ex-vereador foi preso sob a suspeita de agredir a então namorada, mas foi liberado no dia seguinte após passar pela audiência de custódia.

No ano passado, o parlamentar foi detido após se envolver em um acidente com um carro oficial da Câmara de Ribeirão das Neves e forjar um assalto para esconder a batida. O caso foi revelado pelas divergências no depoimento de um funcionário do Legislativo municipal e do vereador.

O Estado de Minas entrou em contato com o ex-vereador, mas não houve retorno. O espaço segue aberto.