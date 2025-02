Imagem do ministro Alexandre de Moraes com boné da USAID é verdadeira?

Nas primeiras semanas de seu segundo mandato como presidente norte-americano, Donald Trump anunciou que pretende pôr fim às atividades da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), uma das maiores agências de ajuda humanitária do mundo.

Nesse contexto, milhares de usuários compartilharam nas redes sociais uma imagem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes usando um boné da USAID. Mas o material não é autêntico e foi criado por meio de inteligência artificial (IA).

"Agora tudo está claro", diz uma das publicações que compartilham a imagem no X, no Instagram e no Facebook.

A imagem viral mostra o ministro Alexandre de Moraes com um boné com a sigla USAID como uma suposta manifestação de apoio à agência norte-americana.

Em 2 de fevereiro de 2024, o bilionário Elon Musk, atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos (DOGE, na sigla em inglês), promoveu ataques contra a USAID, que financia programas de ajuda humanitária em mais de 120 países. O ataque do bilionário ocorreu após o governo norte-americano congelara ajuda externa, e dois funcionários da empresa recusar em conceder acesso a documentos confidenciais para representantes do DOGE.

O presidente Donald Trump corroborou a posição de Musk, afirmando que a agência deveria "fechar" por conta da "corrupção", sem especificar as supostas irregularidades.

O mandatário também anunciou que planeja demitir praticamente toda a equipe da agência, que passaria de 10 mil funcionários para menos de 300, segundo o jornal The New York Times.

Mas a imagem de Alexandre de Moraes, que negou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro de viajar aos Estados Unidos para comparecer à posse de Donald Trump, foi gerada usando inteligência artificial.

No canto inferior direito, é possível identificar a marca d’água do Grok, chatbot de inteligência artificial da rede social X, o que já indica que a fotografia não é autêntica.

Além disso, a imagem tem inconsistências características de conteúdos criados com IA, como a boca, cujo lábio inferior aparece desalinhado, e o nariz borrado. No logotipo da USAID também foi possível observar que as letras que deveriam formar o nome "United States Agency International Development" são ilegíveis.

A equipe de checagem do Comprova, projeto de verificação colaborativo do qual a AFP faz parte, submeteu o material à ferramenta Hive Moderation, que detecta o uso de IA em conteúdos. A plataforma concluiu que há 99,7% de probabilidade de a imagem ter sido gerada por esse tipo de tecnologia.

Este texto faz parte do Projeto Comprova. Participaram jornalistas do Estadão. O material foi adaptado pelo AFP Checamos.

