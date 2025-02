Marcelo Aro elenca Propag como maior desafio na ALMG

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O novo secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP), elencou a adesão ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag) como o maior desafio da gestão de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Aro foi empossado na tarde desta quinta-feira (20/2), em cerimônia no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.

O secretário destaca a medida como importante para refinanciar a dívida com a União, que, segundo ele, chega a R$ 180 bilhões. “Lembrando que nenhum centavo dessa dívida foi feito pelo governador Zema, é uma dívida herdada. Hoje, ela é paga pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que, diga-se de passagem, está em dia. O governador tem honrado com cada parcela do RRF”, disse Aro.

“Agora, aderir ao Propag é o nosso grande desafio, para que a nossa dívida seja refinanciada e tenhamos condições de pagar as parcelas com a União. Esse, sem sombra de dúvidas, é o nosso primeiro grande desafio na Assembleia Legislativa”, completou.

Aro vai substituir o deputado estadual Gustavo Valadares (PMN), que entregou o cargo na última semana, após a montagem da nova composição das comissões temáticas e blocos da Assembleia. Informações dos corredores do Legislativo indicam que o parlamentar deixou o governo por não ter conseguido emplacar deputados fiéis à Cidade Administrativa na presidência de duas comissões estratégicas: Constituição e Justiça (CCJ) e Administração Pública.

Antes de sair, Valadares também havia elencado o Propag como o principal desafio do governo e disse que os projetos que adequam o estado ao programa seriam enviados até o início de março. Entre outros temas prioritários para a gestão do Novo em 2025 está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira a necessidade de consulta popular para a privatização das empresas de energia e saneamento de Minas Gerais, Cemig e Copasa, além da concessão das mesmas.