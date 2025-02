Aro minimiza críticas de Tadeu Leite e defende independência da ALMG

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro (PP), tomou posse na tarde desta quinta-feira (20/2), em cerimônia no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Ao lado do governador Romeu Zema (Novo), Aro minimizou as críticas do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), que, na quarta-feira, pregou a independência da Casa e afirmou que os deputados não estão ali para fazer as vontades do governo.

“Nós queremos cooperar com o presidente Tadeuzinho e esperamos dele uma cooperação com as pautas importantes para o governo do Estado. A fala dele não poderia ser diferente; ele tem razão. O único cargo que o Estado possui na Assembleia é o de líder de governo, e ele está coberto de razão. Mas isso não impede que façamos o debate com a Casa”, disse, afirmando que terá uma relação respeitosa com o parlamentar e comentando sua ausência na cerimônia.

“Acredito que a relação com o presidente será a melhor. Ele não foi em nenhuma posse de secretário, seria muito estranho se a primeira posse fosse a minha. Acho que a ausência dele também é um gesto de independência com a Casa, é assim que tem que ser, não tenho problema nenhum. A minha relação com Tadeuzinho vai ser muito boa, mas não deixarei de falar para a Assembleia aquilo que é de interesse do governo. Sempre terei um diálogo aberto”, completou.

Na quarta-feira (19/2), após a primeira votação do ano na ALMG, Tadeu Leite respondeu a um questionamento sobre a insatisfação do governador Romeu Zema (Novo) com as indicações feitas por ele para a presidência das Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública, as mais relevantes para os interesses do Estado.

As comissões serão presididas, respectivamente, pelos deputados Doorgal Andrada (PRD) e Adalclever Lopes (PSD), parlamentares próximos a Tadeu e menos alinhados ao governo Zema do que os ocupantes anteriores desses cargos. A mudança, inclusive, teria sido um dos motivos da queda do antigo secretário de Governo, o deputado estadual Gustavo Valadares (PMN).

Segundo o presidente da ALMG, a definição sobre a composição das comissões cabe exclusivamente aos deputados, por meio das lideranças. O governador, segundo ele, não tem influência nesse processo. “O único cargo que o governo do estado tem na Assembleia é a liderança de governo”, afirmou.

De acordo com o parlamentar, a ALMG colaborou em tudo o que pôde com o governo nos dois primeiros anos à frente do Legislativo. Caso a Assembleia quisesse criar dificuldades para o governo, disse o presidente, poderia, por exemplo, ter colocado em votação o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), adotado pelo governo por decisão da Justiça, sem o aval do parlamento estadual.

Entre os temas prioritários para a gestão do Novo no Legislativo em 2025 está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira a necessidade de consulta popular para a privatização das empresas de energia e saneamento de Minas Gerais, Cemig e Copasa, além da concessão das mesmas. O governo ainda deve enviar, até o início de março, os projetos de lei que adequam a legislação do estado para adesão ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag), destacado por Aro como o maior desafio do ano.

“É importante dizer que o Propag é o refinanciamento da dívida que o Estado tem com a União, e hoje devemos R$ 180 bilhões. Lembrando que nenhum centavo dessa dívida foi feita pelo governador Zema, é uma dívida herdada. Hoje, ela é paga pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que digasse passagem está em dia. O governador tem honrado com cada parcela do RRF”, disse Aro.

“Agora, aderir ao Propag é o nosso grande desafio, para que a nossa dívida seja refinanciada e tenhamos condições de pagar as parcelas com a União. Esse, sem sombra de dúvidas, é o nosso primeiro grande desafio na Assembleia Legislativa”, afirmou.