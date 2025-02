Por orientação de Bolsonaro, ato 'Fora Lula' é cancelado em BH

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A versão belo-horizontina do protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcado para o dia 16 de março foi cancelada. O evento se concentrará em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, no mesmo dia. A passeata carioca já tem presença confirmada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lideranças bolsonaristas na capital mineira se manifestaram neste sábado (22/2) informando o cancelamento da manifestação em BH e o foco direcionado para o protesto do Rio. A concentração em uma única praça foi a única justificativa apresentada para a decisão de voltar atrás na versão mineira do evento.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), uma das principais lideranças bolsonaristas no país e referência do grupo político em Minas Gerais, usou as redes sociais para anunciar o cancelamento. O parlamentar ainda afirmou que não participava da organização do protesto e apenas endossava o movimento o divulgando.

"Como eu não estava organizando a manifestação em BH, não tinha o poder de cancelar ou não. Somente de apoiar - como estava fazendo. E até então, estava mantida. Agora, não mais, pelo que soube, junto com vocês aqui”, escreveu o deputado.

Como eu não estava organizando a manifestação em BH, não tinha o poder de cancelar ou não. Somente de apoiar - como estava fazendo. E até então, estava mantida. Agora, não mais, pelo que soube, junto com vocês aqui ???????? — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) February 22, 2025





A repercussão dos seguidores do deputado federal, bem como nas redes de outros políticos aliados, é majoritariamente de insatisfação e dúvida. A maior parte das respostas à publicação de Nikolas, bem como de nomes como o vereador de BH, Pablo Almeida (PL), questiona o motivo do cancelamento. À reportagem, Almeida afirmou que o objetivo do movimento é concentrar todos os esforços no ato do Rio.



Convocação de Bolsonaro

O cancelamento de outras manifestações pelo país foi uma orientação direta de Jair Bolsonaro às lideranças locais. Em nota enviada à reportagem, o movimento DireitaBH afirma ter entendido a intenção do ex-presidente.

“As lideranças do movimento direitaBH por sua vez representado pelo Cristiano Reis e outros movimentos populares de direita entenderam o chamamento e a importância da convocação do Bolsonaro para o ato em Copacabana. [...] O ato por sua vez segue em Copacabana com participação direta de todos os movimentos que estão seguindo em uma caravana que está sendo organizada . Estimamos uma grande adesão de patriotas devido a força da convocação do nosso eterno presidente”, diz trecho da nota.

Em discurso durante o Primeiro Seminário de Comunicação do Partido Liberal (PL) na sexta-feira (21/2), Jair Bolsonaro afirma que se reuniu com lideranças e tem a expectativa de reunir um milhão de pessoas no Rio de Janeiro.

“Consegui compor conversando com lideranças, não posso fazer nada sozinho, vamos botar um milhão de pessoas em Copacabana em 16 de março. A gente vai pedir para não levar nenhum cartaz para nenhum infiltrado levar nada com alguma frase esquisita”, disse o ex-presidente.

Rio de Janeiro

O ato no Rio de Janeiro está mantido. O próprio Jair Bolsonaro convocou manifestantes e afirmou em vídeo que as pautas do protesto serão a deposição de Lula; a anistia aos presos pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro; e a insatisfação com a gestão da economia e da segurança pública.

A expectativa dos organizadores é concentrar no Rio de Janeiro as principais lideranças bolsonaristas do país. O ato também contará com a apresentação do pastor Silas Malafaia, o líder da Assembleia de Deus que tem sido uma espécie de mestre de cerimônias dos atos promovidos pelo ex-presidente nos últimos anos.

A manifestação acontece também em novo momento de embate entre o ex-presidente, seus apoiadores e o Supremo Tribunal Federal (STF). Personificada na figura do ministro Alexandre de Moraes, a corte decidirá nos próximos meses se torna Bolsonaro réu por tentativa de Golpe de Estado e se o condena aos crimes apresentados em relatório da Procuradoria Geral da República (PGR).