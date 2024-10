O vereador Pablo Almeida (PL), eleito em 2024 com recorde histórico de votos na Câmara Municipal de Belo Horizonte, fez críticas à atual gestão da capital mineira, durante sabatina do Estado de Minas e do Portal Uai, na manhã desta terça-feira (8/10). Para ele, a cidade exige cuidados especiais no que diz respeito à limpeza urbana e à segurança pública.

O vereador eleito começou citando a poluição da Lagoa da Pampulha, problema que se arrasta há décadas em Belo Horizonte. "(Foram gastos) bilhões de reais, ao longo de 20 anos, para tentar limpar a lagoa, e ela está em um nível acima absurdo. E a gente não vê ninguém com vontade política de tentar resolver, de fato, o problema", afirmou.

Pablo Almeida ponderou que a questão é antiga e perpassa por governos de diferentes legendas, porém fez questão de apontar o dedo para o atual prefeito e candidato a reeleição, Fuad Noman (PSD). "Não é só dessa administração, é de outras passadas também, mas essa (gestão) também acabou não fazendo nada", declarou.

A manutenção de outros espaços públicos, entre os quais as praças da capital mineira, também foi alvo de críticas do parlamentar. "A gente vê a Praça do Papa, que, agora, começou a entrar em reforma, no período de campanha. Começa a entrar em reforma, mas está do mesmo jeito", pontuou. Ele também falou a respeito da Praça da Estação, também em obras. "Está exatamente do mesmo jeito: até as mesmas pichações que estavam lá anteriormente continuam lá", prosseguiu.

"Não foi capaz de alguém chegar e pegar uma mangueira e lavar aquelas pichações lá, de passar uma bucha de limpar? O que que o prefeito fez? Ele simplesmente abriu a torneira para deixar a água esguichando para cima, para as pessoas irem lá curtir, porque realmente está bem quente agora, certo? Mas é aquele famoso pão e circo: de melhor a gente não vê nada", opinou Pablo Almeida, referindo-se ao evento Praia da Estação, no último dia 28.

O vereador ainda aproveitou para criticar a esquerda, de modo geral, apesar de a atual gestão se posicionar ao centro. "A esquerda tem feito isso na nossa cidade, que é deixar uma cidade feia, suja, uma cidade insegura, sem qualidade de vida", concluiu.

