Pablo Almeida (PL), eleito nas eleições de 2024 como o vereador mais votado da história da Câmara Municipal de Belo Horizonte, afirmou que não gosta e não participa do Carnaval, mas isso não o impediria de participar de projetos que envolvam as festividades. O vereador recém-eleito para o mandato de 2025-2028 esteve nos estúdios do Estado de Minas, onde participou da sabatina em parceria com o Portal Uai, na manhã desta terça-feira (8/10).

Para Pablo, Belo Horizonte ter um dos maiores carnavais do país não é um fato que o preocupa. Porém, ele afirma que não gosta e não participa. “Aquilo que eu não concordo, eu não participo. A minha posição é simplesmente essa. Eu acredito que nós temos que criar outras formas de atrair o turismo além do carnaval aqui em BH, que podemos buscar outras maneiras de melhorar”, afirmou.

Segundo ele, a cidade deveria investir em outros eventos que movimentem a economia, de modo a tornar BH mais do que uma “cidade de passagem”.

“Eu me recordo de uma cidade que visitávamos e queríamos conhecer os lugares, como a Praça do Papa e a Praça da Estação, que eram muito legais. Queria ir à Pampulha, fazer uma corrida na Lagoa da Pampulha. É algo que os visitantes que vêm a BH desejam conhecer, nosso principal cartão postal, e vemos uma gestão que, infelizmente, não está pensando nisso, não está pensando em gerar emprego e não está pensando em gerar renda”, afirmou o peelista.

Para Pablo, não se trata apenas da prefeitura atual, mas de um histórico de administrações que não fizeram bom uso do dinheiro público para investir em espaços e eventos que gerem renda.

Questionado sobre a movimentação financeira proporcionada pelas festividades, Pablo afirmou que o carnaval é apenas um evento. “Depois do carnaval, a gente não tem, basicamente, quase nada de eventos nesse sentido, nem que atraia as pessoas”, criticou o vereador eleito.

“Antigamente, conseguíamos atrair as pessoas pela beleza da nossa cidade; hoje, estamos atraindo por um evento específico. Os próprios moradores de Belo Horizonte não estão satisfeitos com a situação atual. Isso foi uma resposta na Câmara de Vereadores, que vimos agora”, afirmou.

No entanto, Pablo garante que seu posicionamento não o impediria de votar a favor de pautas sobre o carnaval. “Não é porque eu não frequento o carnaval, porque eu não gosto desse tipo de festa, que eu não quero que as pessoas que estão aqui tenham segurança durante o evento ou que os comerciantes que estão aqui não vendam seus produtos durante o evento. O carnaval já está consolidado; não vai ser o voto de um vereador que não gosta desse tipo de festa que fará alguma mudança nesse sentido”, afirmou o vereador eleito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



“Eu acredito que o empresário que gera emprego tem que estar trabalhando; isso vai gerar a economia da nossa cidade. E a pessoa que está vindo visitar tem que ter segurança; a gente tem que ter a guarda (municipal) disponibilizada para fazer a segurança dessas pessoas”, finalizou.