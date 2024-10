Eduardo do Alex (PSD) é o prefeito mais jovem do estado

Mais de 65 anos separam o prefeito mais jovem de Minas Gerais do mais velho. Em Heliodora, no Sul de Minas, o candidato Eduardo do Alex (PSD) foi eleito prefeito no último domingo (6/10) aos 21 anos. Já em Carrancas, no Campo das Vertentes, o experiente Hely Andrade Alves (MDB) se reelegeu aos 87 anos.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, analisados pelo Núcleo de Dados do Estado de Minas, a média etária dos prefeitos mineiros é de 50 anos.







Outro prefeito da geração Z é Gustavo do Gambá (PP), de 22 anos, que irá chefiar o Poder Executivo de Senador Firmino, na Zona da Mata, pelos próximos quatro anos. Também nascido em 2002, Lucas Filho (PRD) venceu sua primeira eleição e será prefeito de Liberdade, no Sul de Minas.





Danielly Rocha (PRD), de 24 anos, foi escolhida nas urnas de São José do Jacuri, no Vale do Rio Doce, em sua primeira disputa eleitoral. Araponga, na Zona da Mata, elegeu o 5° prefeito mais jovem do estado mineiro: Kaka Gomes (Republicanos), de 25 anos, que estará à frente da prefeitura a partir de 1° de janeiro.





Entre os mais experientes, Zé Braz (MDB) se elegeu prefeito de São João do Manhuaçu, na Zona da Mata, aos 85 anos. Em Guaranésia, no Sul de Minas, João Carlos Minchillo (União) foi eleito prefeito aos 81 anos.

Dr. Moura (PRD), eleito prefeito de Santana do Garambéu, na Região Central do estado, está em quarto lugar no ranking de prefeitos mais velhos de Minas Gerais aos 81 anos. Em seguida, aparece Elzio Mota, prefeito de Miravânia, no Norte de Minas, também com 81 anos.