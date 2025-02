Bolsonaro diz que exagerou ao falar 'caguei' para prisão

FOLHAPRESS - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (21/2) que exagerou ao falar "caguei" para uma eventual prisão após julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), o que pode ocorrer ainda neste ano.

"Ontem (quinta-feira) eu exagerei aqui um pouquinho. Falei que estava... Assim... Para uma possível prisão. Exagerei um pouco", disse.

"Mas você, de vez em quando, dá uns coices por aí para mostrar que somos de carne e osso. E a verdade vem nesses momentos. Como eu disse, podia muito bem estar do outro lado, mas o lado de vocês não tem preço", completou.

As declarações foram dadas no 1º Seminário Nacional de Comunicação do PL. Nesta sexta, ele foi responsável pelo encerramento do evento, que contou com a presença de parlamentares, prefeitos, vereadores e influenciadores do partido.

O tom da fala do ex-presidente também foi mais ameno do que na véspera. Ainda assim, ele também citou o processo contra ele pela trama golpista. Sem citar o nome de Alexandre de Moraes, disse que o objetivo do ministro do STF é tirá-lo da eleição.

"Não existe nada, sequer uma mensagem de zap, nada. Aquilo surpreendeu todos vocês, inclusive. Mas eles querem aqui... Vocês sabem quem é, ele. 'Tirei o cara de combate, vamos acabar com a possibilidade de retornar'. Eleição sem oposição é negação da democracia. Não tenho medo nenhum de enfrentar esses caras nas urnas. Zero", afirmou.

Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo sob acusação de liderar uma trama de golpe em 2022. Os crimes incluídos na denúncia somam penas que podem se aproximar de 50 anos de prisão.

Mais cedo, ao deixar o evento do partido, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chamou evitou responder diretamente se teme a prisão de seu marido, ao ser questionada por jornalistas, preferindo lançar uma ironia: "Só o supremo poderoso que poderá dizer", afirmou, em referência a Deus, mas usando um trocadilho com o STF.

Ela também, em seu discurso, se queixou de perseguições ao seu marido e chamou-o de "ex e futuro presidente".