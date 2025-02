Protesto de servidores da Segurança Pública em BH pede melhores salários

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Usando a banana como mote, os servidores da Seguranca Pública estao reunidos nesta sexta-feira (28/03), véspera de Carnaval, na Praca Sete, em Belo Horizonte, para protestar contra o governador Romeu Zema (Novo).

A fruta e uma referência ao vídeo do governador em que ele come uma banana com casca para criticar a alta dos alimentos.

Os servidores exigem recomposição salarial e pagamento de vale-refeição.

A banana foi distribuida pelos manifestantes e também citada em duas músicas que criticam o governador, uma em um samba e outra em ritmo sertanejo.

Durante o ato, o vice-governador Mateus Simões (Novo) também foi alvo de críticas. Os policiais atribuem ao governador a responsabilidade por vetar parcelas de recomposição prometidas pelo estado e não pagas.

Os servidores fecharam a Praça Sete e farão um caminhada pelo centro da cidade.