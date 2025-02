Secretário de Zema: 'Estamos perdendo investimentos na Grande BH'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) de Minas Gerais, Pedro Bruno, defendeu a concessão do lote de rodovias do Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG-010, MG-424 e LMG-800) como uma maneira de atrair investimentos para cidades do estado. Ao Estado de Minas, o titular da pasta do governo de Romeu Zema (Novo) disse que a região possui um “grande problema” de gargalo logístico que afasta os empresários.

Ele cita como exemplo a instalação da nova fábrica da Heineken, que vai ocorrer em Passos, no Sul de Minas, e que para ele poderia ser instalada em Pedro Leopoldo, cidade cortada pela MG-424. “Minas Gerais, pela posição central, é um hub logístico do Brasil, mas a gente tem perdido investimentos na região metropolitana”, disse Pedro Bruno.

“A fábrica da Heineken é apenas um exemplo de vários que a gente tem. Hoje nós temos tirado investimentos da região metropolitana por falta de soluções estruturantes em termos de logística. Quando a gente coloca esse conjunto de investimento, seja ele do estado, seja ele do governo federal, nós vamos ter nos próximos anos uma transformação da mobilidade na região metropolitana, trazendo muito desenvolvimento”, emendou.

Com leilão marcado para junho, o projeto prevê investimentos na ordem de R$ 5 bilhões concentrados em 150 km de rodovias com dois eixos principais: MG-424 de BH até Sete Lagoas, e MG-010, de BH até Santana do Riacho, na Serra do Cipó. Segundo o secretário, os grandes objetivos do projeto são “reduzir distâncias” e buscar “justiça tarifária”.

Para isso, o edital prevê a duplicação ou a construção de faixas adicionais em 44 km de estrada, 31 novos viadutos e pontes, a recuperação de mais 20 e a construção de 26 passarelas. O maior destaque fica com as grandes obras de engenharia: a construção de três estradas que vão retirar o trânsito pesado de Lagoa Santa, Matozinhos e Prudente de Morais e levar para novos contornos viários.

“Com esse projeto, a gente espera reduzir as distâncias por meio da redução do tempo de deslocamento. A gente estima que com os investimentos que serão feitos, vamos reduzir em 30 minutos por perna o trajeto de um trabalhador que mora em Sete Lagoas e vem diariamente para BH. (...) No caso dos contornos, o ganho de tempo é da ordem de mais de 60%. Por exemplo, quem mora em Lagoa Santa tem 49 quebra-molas para atravessar todo o município e sair na ponte do Rio das Velhas. Só com uma via expressa duplicada, que não vai ter quebra-mola nem sinal, vamos ter um ganho de tempo de 60% a 70%”, afirmou.

Pedágios

"No que diz respeito a agenda de infraestrutura, eu vejo a Assembleia como uma grande parceira, sempre respeitando a independência institucional de cada um dos Poderes" Leandro Couri/EM/D.A Press

A grande polêmica do projeto também foi endereçada pelo secretário Pedro Bruno. A concessão prevê a instalação de 12 praças de pedágio com valores que podem sair de R$ 1,45 até R$ 5,57, segundo informações atualizadas pela própria Seinfra - estudos de novembro de 2024 mostravam valores de R$ 1,66 até R$ 5,04.

Segundo o secretário, os trechos são fragmentados em vários pórticos como uma maneira de garantir “justiça tarifária” na concessão. “Comparando com o modelo tradicional de pedágio, às vezes um usuário cruza uma praça e logo adiante já sai da rodovia, mas pagou o valor cheio daquela tarifa. Quando a gente fraciona isso em vários pórticos de cobrança, quem usa um trecho mais longo paga um valor a mais, quem usa um trecho mais curto paga um valor menor”, explicou.

O secretário ainda mostrou um estudo que revela o desconto para usuário frequente (DUF) por trecho da concessão. Entre BH e Vespasiano, que terá uma praça no Km 17,4 da MG-010, por exemplo, a primeira passagem custa R$ 1,68, a 10ª passagem custa R$ 1,34, e a partir da 30ª o usuário da rodovia paga R$ 0,82. Tudo isso em um sistema de free flow, ou seja, pedágio sem cancela. "Você não terá nenhuma interrupção do tráfego, e não precisa nem reduzir a velocidade."

Questionado sobre os seis projetos que tramitam na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) com o objetivo de proibir a cobrança de pedágios na Grande BH, Pedro Bruno minimizou e disse que os deputados possuem legitimidade para essas discussões.

“O governo sempre respeitou muito o trabalho da Assembleia. No que diz respeito a agenda de infraestrutura, eu vejo a Assembleia como uma grande parceira, sempre respeitando a independência institucional de cada um dos Poderes. Mas o debate é fundamental, porque os parlamentares são cobrados, os prefeitos são cobrados pela população. Nosso papel é trazer a informação e a boa política para buscar convergência”, ressaltou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por outro lado, quando pergunta sobre a possibilidade de rever os pedágios e o modelo do edital, o secretário destacou que não há caminho para realizar essas intervenções que não seja a concessão das rodovias. Ele cita como exemplo o desafio da concessão da BR-135, entre Curvelo e Montes Claros há cinco anos, e que os usuários estariam satisfeitos em pagar pedágio com as melhorias em 90 km de duplicação.

“Quando eu olho para a concessão do vetor norte, eu falo de R$ 5 bilhões de investimentos em 150 km de rodovia, então estamos falando de R$ 33 milhões de investimento por quilômetro. É um conjunto muito grande de investimentos que não tem orçamento público que dê conta”, completou.



MG-010

1ª Passagem - 10ª - 30ª

Km 17,4 - BH e Vespasiano - R$ 1,68 - R$ 1,34 - R$ 0,82

Km 28,5 - Vespasiano e Lagoa Santa - R$ 2,96 - R$ 2,37 - R$ 1,45

Km 47,1 - Lagoa Santa e Jaboticatubas - R$ 4,42 - R$ 3,54 - R$ 2,16

Km 93,4 - Jaboticatubas e Santana do Riacho - R$ 4,30 - R$ 3,45 - R$ 2,10

MG-424

1ª Passagem - 10ª - 30ª

Km 4,5 - Vespasiano e São José da Lapa - R$ 1,45 - R$ 1,16 - R$ 0,71

Km 10 - São José da Lapa e Confins - R$ 1,45 - R$ 1,16 - R$ 0,71

Km 15 - Confins e Pedro Leopoldo - R$ 1,46 - R$ 1,17 - R$ 0,71

Km 23,7 - Pedro Leopoldo e Matozinhos - R$ 2,97 - R$ 2,38 - R$ 1,45

Km 35,8 - Matozinhos e Prudente de Morais - R$ 5,57 - R$ 4,46 - R$ 2,73

LMG-800

1ª Passagem - 10ª - 30ª

Km 5 - Lagoa Santa e Confins- R$ 3,11 - R$ 2,49 - R$ 1,52

Km 11,7 - Confins e Pedro Leopoldo - R$ 1,79 - R$ 1,43 - R$ 0,88

Contorno de Matozinhos (CMAT)

Km 3 - A ser instalado em equilíbrio de tarifas com as praças do Km 23,7 e 35,8 da MG-424

Fonte: Seinfra