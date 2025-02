Musk volta a atacar Moraes e cogita sanções a ministro do STF

FOLHAPRESS - Elon Musk, dono do X e conselheiro do presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nas redes sociais, sugerindo sanções no país norte-americano ao magistrado.

Nesta terça-feira (25/2), o bilionário comentou postagem na plataforma insinuando que poderia caber ao ministro sanções envolvendo suas propriedades no país.

"Moraes não é dono de propriedades na América?" perguntou Musk na rede social. A manifestação do bilionário veio em resposta a uma postagem feita por outro usuário, que fez referência a uma fala do ministro nesta segunda-feira (24/2), quando Moraes associou as redes sociais ao fascismo.

A fala do magistrado ocorreu durante discurso a alunos de direito da Universidade de São Paulo (USP). Moraes afirmou que as big techs não são neutras, mas instrumento de grupos econômicos "que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada país, ignorando legislações, para terem poder e lucro".

Em outra manifestação, o bilionário insinuou que Moraes estaria "tentando esconder seus bens". O comentário foi uma resposta a outra publicação, que sugeria que o ministro tirou seu dinheiro dos EUA.

Alexandre de Moraes tem enfrentado uma série de embates com o bilionário desde que aplicou sanções ao X depois de a empresa desrespeitar ordens judiciais no Brasil. O magistrado também é alvo da direita radical, a qual Musk se alinha, por ter, como relator no Supremo, papel de destaque nas investigações sobre uma tentativa de golpe de estado ocorrida em 2022 para garantir que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficasse no poder mesmo após ter perdido as eleições para o presidente Lula (PT).

Recentemente, Moraes se tornou alvo, nos Estados Unidos, de uma ação conjunta da plataforma de vídeos Rumble e de uma empresa de mídia de Donald Trump em razão de pedido para que a plataforma feche a conta do influenciador bolsonarista Allan dos Santos. As empresas foram à Justiça solicitar que as ordens do ministro fossem declaradas ilegais.

No domingo (23/2), as empresas pediram uma liminar - decisão de cumprimento imediato e temporário - contra o magistrado. Elas alegam que o cumprimento das ordens de Moraes podem trazer "danos irreparáveis" às plataformas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Allan dos Santos é considerado foragido pela Justiça brasileira desde que foi ordenada sua prisão preventiva em 2021, no inquérito de fake news, relatado por Moraes.