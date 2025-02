'ANTT mineira' é aprovada em primeiro turno na Assembleia

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou em primeiro turno o Projeto de Lei (PL) 2.967/2024, que cria a Agência Reguladora de Transportes do Estado (Artemig). A votação nesta terça-feira (25/2) aconteceu em meio a um embate entre o governo estadual e deputados da oposição em relação à concessão de um lote de estradas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com previsão de instalação de 12 pedágios em cidades da Grande BH.

A criação da Artemig foi aprovada unanimemente, com placar de 44 a 0. O texto enviado pelo governador Romeu Zema (Novo) à Assembleia, porém, recebeu ressalvas de deputados oposicionistas, que manifestaram preocupação com a eficiência da agência na fiscalização das estradas privatizadas.

A ideia do projeto é que a Artemig atue no estado de forma semelhante à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no âmbito federal. A principal função do órgão é fiscalizar o cumprimento dos contratos de concessão.

Após acordo entre os líderes da Casa, as emendas apresentadas ao projeto no plenário foram retiradas na votação de primeiro turno.

Os textos adicionais serão colocados em discussão pelos deputados estaduais nas comissões da Assembleia antes do envio do texto para votação definitiva em plenário, no segundo turno.

