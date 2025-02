Janones: ‘Musk compartilha mentiras para inflamar gado de Bolsonaro’

Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Fumec, atuo na reportagem da editoria Gerais, com passagem pelo Jornal Aqui e Degusta EM.

O deputado federal André Janones (Avante-MG) teceu críticas a Elon Musk, dono da rede social X e aliado de Donald Trump, em nova publicação nesta segunda-feira (17/2). O parlamentar afirmou que Musk, ao compartilhar imagens das manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016 como se fossem imagens atuais, estaria “inflamando o gado do Bolsonaro”.

“Dessa vez, (Musk) compartilhou fotos das manifestações contra a Dilma e fingiram ser contra o Lula. A extrema-direita não tem propostas, eles apenas mentem e usam mentiras para atacar as pessoas. Vai ter Lula até 2030, pode chorar gado”, publicou Janones.

O Elon Musk segue compartilhando MENTIRAS para inflamar o gado do Bolsonaro, dessa vez compartilhou fotos das manifestações contra a Dilma e fingiram ser contra o Lula. A extrema-direita não tem propostas, eles apenas mentem e usam mentiras para atacar as pessoas.

Vai ter Lula… pic.twitter.com/ynrNRtvlRU — André Janones (@AndreJanonesAdv) February 17, 2025

Grupos da extrema-direita se movimentam para uma manifestação nacional pedindo pela saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 16/03. A divulgação das informações falsas seriam, na concepção do deputado, uma forma de mobilizar bolsonaristas para os atos.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também comentou a publicação de Musk com imagens das manifestações de 2016 em suas redes sociais. “Lula tem que cair”, afirmou o parlamentar.

