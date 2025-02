Visando a reeleição, senador mineiro defende adoção do voto impresso

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) afirmou que defende a adoção do voto impresso nas próximas eleições, a serem realizadas em 2026. O seu mandato está no último ano e ele deve buscar a reeleição.

"Voto impresso, eu defendo! Isso não é questionar a democracia, é fortalecê-la! Confio nas urnas, mas precisamos atender à demanda popular por um sistema ainda mais seguro e transparente. O voto auditável aumenta a confiança no processo eleitoral e reforça a integridade da nossa democracia", escreveu o político em suas redes sociais.

Em 2018, Viana foi eleito ao cargo com um discurso similar ao do candidato a presidente, que viria a ser eleito, Jair Bolsonaro (PL). Ele chegou a ser líder do governo no Senado, mas, com o tempo, a relação entre os dois esfriou.

Na disputa ao governo de Minas Gerais, em 2022, Bolsonaro optou por apoiar a reeleição do então governador Romeu Zema (Novo) a Viana que, no momento, era correligionário do líder de extrema direita.

O tema do voto impresso, que foi fortemente defendido por Bolsonaro durante a eleição de 2022, deixou de ser tratado por parlamentares bolsonaristas no pleito municipal de 2024.

Um Projeto de Lei que estabelece o voto impresso e torna obrigatória a verificação de votos, sendo selecionados 5% das urnas eletrônicas de forma aleatória para que os votos sejam contados publicamente.