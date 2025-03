Brasil tem sentimentos contraditórios em relação ao resultado do Oscar 2025

O resultado da 97ª edição do Oscar, realizada na noite do último domingo (2/3), causou reações controversas no Brasil. Indicado a três categorias (Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz), "Ainda estou aqui", de Walter Salles, teve ampla torcida dos brasileiros, que, em pleno domingo de carnaval, deram um tempo na folia para acompanhar a premiação.

O longa de Salles conseguiu feito histórico ao vencer a categoria de Melhor Filme Internacional. Em quase 100 anos de premiação, o país nunca havia levado uma estatueta pra casa. No entanto, a derrota de Fernanda Torres para a atriz Mikey Madison, protagonista de "Anora" – o maior premiado da noite, inclusive com o Oscar de Melhor Filme –, foi um banho de água fria.

Nas redes sociais, as reações foram diversas: do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), celebrando a conquista a internautas acusando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood de roubo. Houve até ameaça de agressão a Madison, caso ela venha ao Brasil.



Menos hostis foram os políticos e artistas. No perfil oficial do X, antigo Twitter, Lula escreveu: "Hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo".

"O Oscar de melhor filme internacional para 'Ainda estou aqui' é o reconhecimento do trabalho de Walter Salles e toda equipe, de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, Selton Mello, do Marcelo Rubens Paiva e família e todos os envolvidos nessa extraordinária obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo", concluiu o presidente.

Já o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), lembrou que os foliões pararam em pleno domingo de carnaval. "O Oscar de Melhor Filme Internacional recebido por 'Ainda estou aqui' é de todo o mérito de Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro e equipe, a quem cumprimento pela vitória. Um orgulho para todos os brasileiros e brasileiras que, em meio ao carnaval, pararam para assistir ao nosso país ser reconhecido mundialmente pela sua arte e pela defesa dos valores democráticos, tão bem representados pela família Paiva", afirmou.

Em nota conjunta, o Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores parabenizaram a equipe do filme e exaltaram o cinema nacional. "A premiação reflete a excelência do cinema brasileiro, ampliando sua projeção no cenário internacional", escreveram.

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, foi além. Parabenizou a equipe do filme e convidou Fernanda Torres para o Desfile das Campeãs no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Ele disse que a atriz desfila no sábado (8/3), sem afiliação a escolas de samba.

Cineastas e celebridades endossaram as comemorações. O mexicano Guillermo del Toro, vencedor de três Oscars, publicou no X: "Walter ganhou!! Brasil ganhou!!". E Selton Mello, que interpreta Rubens Paiva no filme, compartilhou, pelo Instagram, sua euforia no momento do anúncio de Melhor Filme Internacional.

“Ainda estou aqui” ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional contando a história de luta da advogada Eunice Paiva, especialista em direitos humanos e indígenas, papel de Fernanda Torres. Baseado no romance homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice, o filme transforma a família Paiva em metáfora de um projeto de país brutalmente interrompido pela ditadura militar (1964-1985).

Em janeiro de 1971, o ex-deputado federal Rubens Paiva, marido de Eunice, foi preso por agentes do Centro de Informações da Aeronáutica (Cisa), levado para o quartel da Força Aérea Brasileira, no Rio de Janeiro, e, depois, para os porões do DOI-CODI, onde foi torturado e morto.

Dias depois, Eunice também foi presa junto da filha Eliana, de 15 anos, e levada para o mesmo local onde os militares mantinham Rubens Paiva. Ela foi liberada 12 dias depois e nunca mais teve notícias do marido, a não ser um posicionamento do Exército defendendo a tese de que Rubens Paiva fora "sequestrado por guerrilheiros" quando era transportado para outro presídio. Eunice deu início a uma jornada para fazer o Estado Brasileiro reconhecer a morte de Rubens Paiva, o que ocorreu somente em 1996.



Brasileiros invadem redes da Academia

O domingo não foi só de comemorações, contudo. Com a derrota de Fernanda Torres para Mikey Madison na categoria de Melhor Atriz, brasileiros invadiram os perfis da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood no Instagram e no X para classificar o resultado como roubo.

Poucos minutos depois do anúncio da vencedora, a publicação da Academia com a informação de Madison como ganhadora já tinha 6 mil comentários, a grande maioria de brasileiros.

"O que esperar de um país que elegeu Donald Trump duas vezes", escreveu um internauta.

"Fernanda merecia TÃO mais? Sim. Vamos ser sinceros. Ela era a melhor que estava nessa premiação. Mas a Demi viu o filme dela se realizar no palco, né, viu. Uma novinha ganhando o prêmio que já estava na mão dela", publicou outro usuário em referência ao longa "A substância", que trata do etarismo em Hollywood.

Outro internauta lembrou a derrota de Fernanda Montenegro em 1999, quando disputou a mesma categoria por "Central do Brasil", também de Salles, e perdeu para Gwyneth Paltrow, protagonista de "Shakespeare apaixonado". "Roubaram em 1999 e roubaram de novo em 2025", escreveu.

Já um usuário mais exaltado publicou a foto de dois rapazes com pedaços de pau na mão, dizendo que aquilo seria para Madison.