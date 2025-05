Lady Gaga: Globo prevê transmissão sem delay do show em Copacabana

Lady Gaga com o "vestido de carne" assinado por Franc Fernandez, em 2010, no MTV Video Awards, em Los Angeles. A cantora afirmou que se tratava da luta por seus direitos. O estilista argentino explicou em entrevista: ‘Se a gente não lutar pelo que acreditamos e pelos nossos direitos, logo logo a gente terá tantos direitos quanto a carne que cobre os nossos ossos" Mario Anzuoni/Reuters/2010

Na entrega do Grammy em 2010, o look Giorgio Armani transformou Lady Gaga em sensação da noite em Los Angeles. A bordo do modelo em tons lilás, a estrela segurava outra estrela e levou o primeiro Grammy de sua carreira, de Melhor Gravação Dance (por 'Poker face'). Depois conquistou o troféu de Melhor Álbum Eletrônico/Dance (por 'The fame') Mario Anzuoni/Reuters

Em 2011, Lady Gaga chegou à cerimônia do prêmio Grammy dentro de um ovo gigantesco e transparente, performance de lançamento da canção 'Born this way'. Ela explicou: "O ovo criativo foi muito útil para que eu ficasse centrada. Estive atrás do palco e fui capaz de me manter em estado de incubação criativa". Disse que sempre teve vontade de "nascer no palco" e saiu da festa com os troféus de Melhor Performance Pop Feminina, Melhor Vídeo e Melhor Álbum Pop Vocal pelo disco 'The fame monster'. Lucy Nicholson/Reuters

Em 2013, Lady Gaga literalmente voou para divulgar o álbum 'Artpop', em Nova York. Todo branco, 'Volantis' era uma espécie de 'figurinocóptero', anexado a equipamento aéreo. Ela explicou a roupa-performance: 'Serei um veículo hoje para as suas vozes. Para os jovens do mundo todo." Emmanuel Dunand/AFP

No Oscar 2019, Lady Gaga vestiu pretinho chic da grife Alexander McQueen, um de seus estilistas preferidos e autor de vários looks da estrela. Ela disse ter feito a canção 'Fashion of his love' para o britânico, que se matou em 2010, aos 40 anos. Naquela noite, levou a estatueta de Melhor Canção Original por 'Shallow', do filme 'Nasce uma estrela'. Detalhe: o colar de diamante amarelo da Tiffany & Co enfeitou o famoso pescoço de Audrey Hepburn nas fotos de divulgação do filme 'Bonequinha de luxo' (1957). Frederick J. Brown/AFP

Em 2024, Lady Gaga exibiu figurino futurista, assinado pelo argentino Selva Huygens, em que tecidos brancos se juntam a uma peça de carro, durante o lançamento do projeto Gaga Chromatica Ball. HBO/Reprodução/Instagram de Lady Gaga

Para lançar o filme "Coringa: Delírio a dois" no Festival de Veneza 2024, a estrela escolheu modelo preto de alta-costura Christian Dior, adereço de cabeça assinado por Phlip Treacy e joias da Tiffany & Co. O filme fracassou posteriormente, mas não ofuscou Gaga. Alberto Pizzoli/AFP

No Coachella 2025, Lady Gaga exibiu vários looks, como o vestido com espartilho assinado pela turco-britânica Dilara Findikoglu (foto). No show de 3 de maio, fãs brasileiros podem esperar também figurinos impactantes de Peri Rosenzweig e Nick Royal (Hardstyle), Sam Lewis, Manuel Albarran, Francesco Risso e Matières Fécales Youtube/reprodução

Sapatos criados pelo Emporio Armani em 2010 para Lady Gaga Christian Hartmann/Reuters

Sapatos de carne crua usados por Lady Gaga no MTV Video Awards em 2010, em Los Angeles Mike Blake/Reuters

Vestido feito com carne crua usado por Lady Gaga em 2010, no MTV Video Awards, foi parar no National Museum of Women in the Arts, em Washington Jewel Samad/AFP

