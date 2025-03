A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais encerra o "Carnaval da Liberdade" com um concerto gratuito e ao ar livre, na noite desta quarta-feira de cinzas (5/3), às 20h. Um palco foi montado na Avenida Bernardo Monteiro, ao lado do Colégio Arnaldo, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, para a apresentação.





O repertório da noite, sob a regência do maestro associado José Soares, é dedicado à música brasileira e conta com a Suíte Bossa, obra encomendada pela Filarmônica ao compositor Leonardo Gorosito, para homenagear João Donato e outros grandes nomes da MPB.





A orquestra também homenageia Chiquinha Gonzaga, com seu clássico Corta-Jaca, bem como os clássicos de Luiz Gonzaga, numa Suíte com arranjos de Cyro Pereira. Minas Gerais e o Clube da Esquina são celebrados em Milagre dos Peixes.





Os sambas-enredo de Noel Rosa, João Bosco, Paulinho da Viola e Adoniran Barbosa também serão relembrados, com Aquarela do Brasil como ponte.





A programação se encerra com um personagem que faz parte de toda a história da música, Orfeu, em frevo de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

“O encontro da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com o Carnaval de Belo Horizonte representa um marco na integração entre a música erudita e as expressões populares, evidenciando a pluralidade cultural do nosso estado. Ao unir a sofisticação da música clássica com a vitalidade dos ritmos carnavalescos, esta iniciativa não apenas enriquece a programação da festa, mas também reafirma o compromisso de Minas Gerais com a inovação artística. No encerramento do Carnaval, em sintonia com o Ano Mineiro das Artes, a Filarmônica proporcionará uma experiência inédita e transformadora para o público”, destaca Leônidas de Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

O espetáculo faz parte do projeto Via das Artes, realizado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação Clóvis Salgado, com apoio do Instituto Cultural Filarmônica, e também integra o AMA – Ano Mineiro das Artes, programa da Secult.