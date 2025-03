Carnaval BH: Cemig precisa desligar energia de quarteirão para bloco passar

Nem tudo foram flores no Carnaval de Belo Horizonte. Por pouco, o Bloco Pisa na Fulô não atravessou a Avenida Pastor Anselmo Silvestre, conhecida como Via 710, no bairro São Joaquim, na Região Nordeste da capital mineira, na noite de terça-feira (4/3). Isto porque fios elétricos poderiam colocar em risco a segurança da bateria, que tocava no trio elétrico.

A fiação em questão atravessa a avenida, a uma altura bem próxima da cobertura do trio, antes do Viaduto José de Calazans Alves. Por este motivo, o trio elétrico iniciou o cortejo às 17h, como previsto, mas seguiu por duas horas parado no lugar.

Em nota, a organização do bloco informou que “estava com toda a documentação liberada para circular” na Avenida.

Segundo o Coronel Eric, da equipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais que atuava no bloco, a fiação poderia comprometer o trio. Uma equipe da Cemig foi acionada e, após horas de negociação com o Pisa na Fulô, encontrou um jeito de não deixar os foliões na mão.

Conforme a organização do bloco, a maneira encontrada foi o desligamento pela Cemig da rede elétrica do quarteirão para que o cortejo passasse em segurança. Após cerca de duas horas, em torno de 20h, o trio conseguiu realizar a travessia enquanto os foliões ficaram no escuro.

O fornecimento de energia foi retomado e, sem parar, a banda seguiu com a programação prevista.

Com o tema "Ser tão Belo", o cortejo lotou a avenida com a energia do forró. O público estava animado, se amontoando em morros, ruas paralelas e esquinas. “O repertório é de forró puro, com muito Dominguinhos, Luiz Gonzaga, com todo o clássico do forró”, contou Marina Faria, produtora do bloco.

O bloco também contou com a participação especial de Chico César. As canções do artista se juntam a uma trilha que fez a multidão balançar, incluindo “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga.

