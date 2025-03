Carnaval de BH: veja como foi a apresentação do Bloco Açaí Guardiã 

Os foliões se reuniram na noite desta terça-feira (4/3), no Bairro Concórdia, Região Nordeste de BH, para curtirem a apresentação do Bloco Açaí Guardiã, com sucessos do cantor Djavan.





O evento aconteceu na Rua Jequiriçá, em frente à Casa Bantu e atraiu pessoas de todas as idades.

Veja fotos do desfile