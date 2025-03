VÍDEO: Protestos e apelos nas ruas no último dia de carnaval

Editor do Núcleo de Criação Multimídia, equipe responsável por reportagens especiais em audiovisual para o site Estado de Minas, No Ataque e Portal Uai. Formado em jornalismo pela PUC Minas em 1999.

O último dia de feriadão nas ruas de Belo Horizonte foi de muito protesto no microfone do “Fala Aí, Uai!”, um especial do Portal Uai e do Estado de Minas sobre o Carnaval de BH 2025. Teve pedido para tapar buraco na rua, reduzir o valor da passagem de ônibus e desejos sinceros de que o Brasil inclua no calendário três carnavais por ano.

A reportagem ficou especialmente comovida com o apelo desesperado de uma jovem turista para que os mineiros ensinem os paulistas a fazer pão de queijo. Outra mensagem que recebeu aplausos na Praça Sete, no Centro de BH, foi a de um folião que protestou contra o aumento do preço do café. E, se você encontrou um “copo Stanley laranja com ‘Açaí do Maluquinho’ dentro”, devolva por favor ao folião que aparece no vídeo acima. Ele parecia desolado com o sumiço desse combo carnavalesco.

Agenda dos blocos de rua de BH

Tá achando que acabou? Confira nosso mapa e planilha interativos com a agenda de desfiles de blocos de rua de BH que vão até domingo (9). O Mapa dos Blocos de Rua de BH é publicado pelo Estado de Minas e Portal Uai desde o carnaval de 2016. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar.