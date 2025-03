VÍDEO: Turistas invadem as ruas e o microfone da reportagem

Editor do Núcleo de Criação Multimídia, equipe responsável por reportagens especiais em audiovisual para o site Estado de Minas, No Ataque e Portal Uai. Formado em jornalismo pela PUC Minas em 1999.

O dia foi deles. De fora ou do interior de Minas Gerais, turistas mandaram seus recados nesta segunda-feira (3) no microfone do “Fala Aí, Uai!”, um especial do Portal Uai e do Estado de Minas sobre o Carnaval de BH 2025. Foram muitos elogios vindos de Dores do Indaiá a João Monlevade, passando por Juiz de Fora e Uberlândia. Mas também recebemos esta denúncia de um indignado morador de Jericoacoara (CE): “Quero fazer uma reclamação, porque é muito esquisito carnaval sem mela-mela”. Recado anotado.

E, um dia depois de quase conseguir uma promoção a pedido de um fã, nossa equipe de reportagem atuou como agência de emprego nesta segunda. “Estou com duas vagas de PJ, presencial, em Belo Horizonte. Pode entrar em contato comigo”, prometeu o folião, que não deixou o contato.

Perto do fim do feriadão, recebemos também mensagens a favor do fim da escala de trabalho 6 por 1 e um apelo de quem está vendo a realidade logo ali. “Não existe isso de trabalhar na Quarta-feira de Cinzas depois do meio-dia. Dá feriado pro povo”. Mais um recado anotado.

Agenda dos blocos de rua de BH

Tá procurando um bloco pra seguir? Confira nosso mapa e planilha interativos, e em constante atualização, com a agenda dos desfiles dos blocos de rua do Carnaval de BH 2025. O Mapa dos Blocos de Rua de BH é publicado pelo Estado de Minas e Portal Uai desde o carnaval de 2016. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar.