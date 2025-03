VÍDEO: Turma da Mônica e super-heróis em defesa do Oscar

Editor do Núcleo de Criação Multimídia, equipe responsável por reportagens especiais em audiovisual para o site Estado de Minas, No Ataque e Portal Uai. Formado em jornalismo pela PUC Minas em 1999.



Fernanda Torres foi onipresente nas ruas de Belo Horizonte no segundo dia de folia. No capítulo deste domingo (2) do “Fala aí, Uai!”, um especial do Portal Uai e do Estado de Minas sobre o Carnaval de BH 2025, nossa equipe ouviu muitas mensagens de boa sorte para que a atriz de “Ainda estou aqui” leve o Oscar, mas também encontrou alguns super-heróis perdidos na Praça da Liberdade.

Entre recados da Turma da Mônica para Mauricio de Sousa, da presença de uma fofura de unicornia bebê e de turistas reclamando do preço da cerveja, uma de nossas repórteres quase saiu do bloco promovida. Pena que o folião que pediu o aumento errou o nome. Fica para a próxima, “Dayane”.



E ainda...

O segundo dia de desfiles de carnaval no feriadão começou com promessa de recorde de pessoas se beijando no Bloco Lagum, na Avenida Brasil, no Centro de BH. A banda fez uma contagem regressiva para o beijaço.

E, no Bloco Abalô-caxi, a manhã também foi de pedido de atenção contra discursos de ódio voltados à população LGBTQIAPN+ e protesto contra a proposta de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro.