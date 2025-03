Em meio ao calor do Carnaval de BH, a "Pipinha" alivia foliões

Em clima abafado com temperaturas próximas a 30°C, foliões se refrescam em diversos pontos da cidade com água da “Pipinha”, de graça. É o caso do público do Unidos do Samba Queixinho, que pôde se refrescar em pontos de apoio na Praça da Liberdade, na tarde deste domingo (2/3).

Em uma iniciativa da Copasa, quatro “Pipinhas” — carros com compartimentos de bebedouros — ficam em pontos fixos da capital mineira. Na Savassi, na região Centro-Sul, a distribuição é feita na Liberdade, próximo ao edifício Rainha da Sucata, e na altura do número 1.032 da Rua Tomé de Souza.



No bairro Centro, a distribuição é feita na esquina da Rua Sapucaí com a Avenida Assis Chateaubriand, enquanto no bairro Santa Teresa, na região Leste da cidade, a água é distribuída na Praça Duque de Caxias.

Segundo Victoria Tavares, promotora de eventos da Copasa, o carro está presente no Carnaval até terça de Carnaval, de 8h às 16h30. “Nesse calor, o pessoal aproveita muito. Muita gente não sabe que é de graça e vem perguntar o preço”, afirmou.

A limpeza das torneiras são um ponto crucial na distribuição da água. “Por uma questão de higiene, pedimos que as pessoas sempre usem garrafinhas, ao invés de beber com a própria boca na torneirinha”, contou. Após o fim da distribuição, segundo ela, os carros seguem à sede da Copasa, onde passam por um processo de higienização.

Em clima abafado com temperaturas próximas a 30°C, foliões se refrescam em diversos pontos da cidade com água da Giovanna de Souza/EM/D.A Press

Para a advogada Leticia Cristina da Silva, de 36 anos, que curte a folia em família, a “Pipinha” foi um achado. “É um alívio! Ainda mais nesse calor e com a garrafa de água a mais de R$ 5”, comentou.

Guilherme Silvério, professor de biologia de 28 anos, já conhecia a iniciativa da Copasa “Nesse calor extenso que estamos vivendo, essa água de graça alivia demais. Vim pra cá já pra me refrescar!”, comentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia