Carnaval BH: bloco dos Pífanos desfila pela terceira vez; confira as fotos

Trazendo uma fusão de forró, ritmos da música popular brasileira e uma sinfonia de flautas, o Bloco dos Pífanos desfilou pela terceira vez em Santa Tereza, na Região Leste da capital, neste domingo (2/3).

Mestres de Pífano do Vale do Jequitinhonha foram convidados pelo grupo carnavalesco para embalar as ruas da cidade. Os integrantes do bloco alegam que neste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não contribuiu com apoio financeiro. Mesmo assim, o cortejo arrastou multidões homenageando artistas do MPB e, claro, a melodia das flautas.

Confira as fotos:

