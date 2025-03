Lama na avenida: Unidos do Barro Preto desfila em BH ao som do maracatu

Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Fumec, atuo na reportagem da editoria Gerais, com passagem pelo Jornal Aqui e Degusta EM.

Misturando a estética cyber punk ao maracatu, o tradicional banho de lama do bloco Unidos do Barro Preto anima foliões na Avenida Augusto de Lima, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (3/3).

O bloco, que desfila ao som de música brasileira desde 2011, neste ano carrega reflexões sobre a presença da inteligência artificial no cotidiano. O tema, inclusive, foi gerado por um chatbot.

Fazendo jus ao bairro de fundação, o grupo carrega baldes com 300 quilos de barro — mistura de argila, corante e água, — que são disponibilizados para os foliões fazerem seus “abadás” de lama.

A analista administrativa Thaís Mais veio curtir a folia sozinha no bloco, que contou ser presença carimbada todos os anos. “É o único bloco que vale a pena enfrentar a multidão. É muito bom. Aqui eu encontrei vários amigos, mesmo tendo vindo sozinha”, disse.

A psicóloga Bianca Freitas veio de Divinópolis, na Região Central de Minas Gerais, para o bloco. “É o segundo ano que venho para poder sentir, curtir, sujar e dançar sem julgamentos”, afirmou.

Freitas deixou o filho de 11 meses em casa e, mesmo com a saudade, revela que o carnaval de BH é uma oportunidade de aproveitar um momento só para ela. “Eu me senti culpada, cancelei a carona, a passagem, mas de última hora eu vim porque eu mereço esse momento. Estou aproveitando bastante e vou embora ainda hoje dormir com meu filho”, contou.

