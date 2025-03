Blocos 'clandestinos' quase desapareceram do carnaval de BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Fontes de preocupação para a organização municipal do carnaval de Belo Horizonte, em 2025 apenas um bloco clandestino foi registrado até a segunda-feira (03/03) pela BHTrans, segundo a presidente da empresa de transporte e trânsito da capital mineira, Deusuite Matos Pereira de Assis.

De acordo com a presidente, o aparecimento de um bloco clandestino ocorreu no sábado (01/03) de carnaval, na Região da Pampulha. Nestes casos, a BHTRans conta com equipes de vans que são mobilizadas e capazes de controlar o tráfego assim que os grupos não registrados começam seus desfiles inesperados.

"Os blocos clandestinos são os que não foram cadastrados. A gente tem esse cadastro, que é feito desde o início do ano para podermos ter planejamento e dar apoio. A gente tem vans volantes que saem para justamente tentar organizar esses blocos para não trazer impacto no trânsito da cidade", afirma Assis.

Outros problemas relativos a blocos impactam o trânsito e precisam do trabalho da BHTrans quando as estruturas cancelam cortejos, se atrasam ou funcionam de forma diferente do planejado.



"Por enquanto tivemos dois cancelamentos de blocos, todos no domingo. Por iniciativa dos blocos. Um deles não conseguiu verba para o trio elétrico. Quando o bloco é cancelado isso é um prejuízo, porque foi programada uma estrutura de bloqueios de trânsito e de banheiro químico no itinerário, foi escalada a equipe. Resta a gente remanejar esses recursos. Você desloca para outras atividades", disse a presidente da BHTrans.

"Acontece também de o bloco que sair fora do horário combinado. Às vezes o bloco tem um público acima do estimado ou às vezes até aquém. Há problemas com o trio elétrico e os blocos precisam trocar os trios. Na hora fazemos um ajuste ali, por exemplo, no raio de giro, em vez de ele virar à esquerda, ele vira à direita, só para gente contornar esses problemas", exemplifica Deusuite de Assis.

A presidente da BHTrans afirma que de forma geral o carnaval transcorre como deveria. "Na nossa avaliação estamos com um carnaval de sucesso. São poucas ocorrências, poucos cancelamentos de blocos. Está acontecendo tudo dentro do planejado", considera.

A BHTrans informa que tem trabalhado inclusive com os aplicativos de mobilidade inserindo rotas e bloqueios para que se atualizem de forma mais fiel e rápida. "É importante que as pessoas também fiquem atentas à sinalização, aos agentes da Polícia Militar, da Guarda e da BHTrans".



O conselho é evitar o tráfego de carro pelas regiões que estão com as interdições fixas que durarão todo carnaval: Hipercentro (eixo da Avenida Afonso Pena, Avenida Brasil, Via das Artes); Savassi (Praça Diogo de Vasconcelos, Avenida Cristóvão Colombo com Avenida Getúlio Vargas); Barro Preto; e Floresta.



Os demais desvios e bloqueios são temporários, erguidos apenas durante a passagem dos blocos e dos foliões. O dia com mais dessas intervenções foi o sábado, com cerca de 700, enquanto a média dos demais dias será de 400 a 500, sendo uma média de 10 intervenções em vias por bloco, segundo a BHTrans.

"Quando o bloco vai sair, você fecha a via, depois que o bloco sair a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) vem e limpa a via e a gente (BHTrans) restabelece a condição normal da via e a libera", afirma a presidente da BHTrans.

Ainda que no feriado as linhas de ônibus prepararam 8 mil viagens de reforço, os foliões devem se informar e ficar tentos aos itinerários, pois 90% deles sofreram alterações, segundo a BHTrans. "Em algum momento as linhas vão precisar fazer desvios. Mas até o momento tudo tem funcionado corretamente. Registramos, até o momento, quatro reclamações de passageiros", conta Assis.