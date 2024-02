A véspera do fim de semana de carnaval começou agitada em Belo Horizonte. Comandado pelo cantor Felipe Hott, o bloco Arrastão do Hott movimentou os arredores do Mineirão, na Pampulha, na noite desta quinta-feira (8/2).

A ideia de lançar nas ruas da capital um bloco semelhante ao Carnaval de Salvador surgiu em 2018. Sem bateria no chão, os foliões acompanham a banda, que fica em cima de um trio elétrico.

O cortejo começou em torno das 18h na Avenida Abrahão Caram. As ruas no entorno do Gigante da Pampulha ficaram tomadas por uma multidão, que nem mesmo a chuva que caiu levemente em BH no fim desta tarde afastou.

O trajeto vai até a avenida Oscar Paschoal, onde o bloco é dispersado. No último ano, mais de 60 mil pessoas acompanharam o cortejo.