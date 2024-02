Às vésperas do Carnaval, Belo Horizonte se prepara para receber não apenas os tradicionais blocos de rua, mas também uma série de festas em bares e restaurantes, que prometem agitar a cidade com conforto e segurança.

Em meio à diversidade cultural e gastronômica que a capital mineira oferece, estabelecimentos se organizam para receber turistas e moradores locais em celebrações animadas que combinam música, comida e folia.

Confira abaixo algumas opções para quem deseja vivenciar o Carnaval de BH em ambientes descontraídos e cheios de energia.

Carnaval do Porcão 2024

O Carnaval do Porcão já anunciou seu line-up com alguns sucessos do Carnaval de rua da cidade. A proposta é reunir as estrelas mais festejadas de BH num só lugar e estender a festa carnavalesca noite adentro, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, no bairro São Bento, Centro-Sul de BH. Os ingressos estão disponíveis e ainda há lotes gratuitos.

O início da folia é nesta sexta-feira (09/02) com a participação do Asa de Banana e toda energia do Chiclete com Banana e do Asa de Águia, num repertório que traz o melhor do axé.

Du Monteiro é a outra atração da noite, cantando sucessos do pagode, sertanejo e hits do momento. A terceira atração é o DJ Stoll, com músicas especiais voltadas para a folia.

No sábado, dia 10, o Porcão recebe Beiço do Wando, em homenagem ao cantor romântico que faleceu em 2012. As batidas de funk também marcam a festa, sob comando do bloco Funk You.

No domingo de carnaval, Quem é Essa Aí Papai? traz faixas que vão do axé ao MPB, tocadas por uma bateria com mais de 200 percussionistas. Nos intervalos, DJ Biffaum comanda a pista, e por fim, Chris Pipino chega com repertório de axé, samba e brasilidades.

O último dia, segunda-feira (12/02), o local recebe o icônico bloco Então Brilha! com repertório próprio e famosas releituras.

Carnaval do Sambista

A Saruê, tradicional produtora de cerveja artesanal em BH, inaugura uma nova casa com o objetivo de promover a cultura e a diversidade musical. O projeto, denominado Carnaval do Sambista, terá mais de 24 apresentações em seis dias de folia. O evento será realizado de 9 a 14 de fevereiro, a partir de 12h na inauguração da nova unidade da cervejaria, localizada no bairro Funcionários, Região Centro-Sul.

As mais de 60 horas de samba serão comandadas por nomes como, Gabriel Goulart, também conhecido como Bidú, Cinara Gomes, Rafael Soares, Michelle Andreazzi, Alexandre Rezende, Bruno Cupertino, Ana Proença, Marina Gomes, Solange Caetano e Chris Cordeiro.

O festival será realizado em um espaço que conta com cervejaria, coquetelaria, gastronomia e estúdio multimídia para gravação ao vivo.

A entrada é gratuita até 15h, com retirada de ingressos, limitados, pelo Sympla.

Underground

O Underground está preparando uma programação de shows para quem ama rock e carnaval. Nesta sexta (9/2), a festa começa às 18h, com entrada gratuita até às 21h. Após esse horário, será cobrado o valor de R$ 20.

O palco será na rua, com show do Bloco Chega o Rei, em homenagem aos reis e rainhas da MPB, a partir das 19h. Dentro da casa, a banda Ca$h se apresenta no palco principal, e na sequência, tem Lurex fazendo seu tributo ao Queen.

No sábado, a partir das 15h30, o show da banda Arcodaveia, traz sua seleção de clássicos. A Banda 7 Team e o Bloco Putz Grilla fecham as atrações da área externa.

No palco principal, no interior da casa, RockField abre a festa a partir das 17h, e a banda Gordon's of Swing apresenta o melhor dos anos 60 ao 90. Na sequência, a Mamonas Replay também entra em cena, e, para fechar a programação, a banda Velotrol se apresenta. No dia 10, a entrada é gratuita até 20h, após isso, o ingresso custa R$ 20.

O cardápio da casa promete entregar as delícias típicas de boteco, como pernil, torresmo e linguiça, além de iguarias feitas na brasa.

A festa ainda se estende até terça-feira (13/2). A casa abrirá a partir das 18h e terá shows com muito rock. Atrações como Tomarock, bloco Mamonas e M-8 estão confirmadas. A entrada é franca entre domingo e terça.

CarnaChurras

O Carnaval do Churras irá promover novamente a folia com diversas atrações, conforto e, é claro, muita carne de primeira qualidade.

O ingresso adulto, que inclui churrasco à vontade, água, suco e refrigerante, é vendido no primeiro lote por R$ 179. Neste preço estão incluídos picanha, chorizo, fraldinha, denver, hambúrguer, farofa, batatas fritas e pães de alho. As bebidas alcoólicas são vendidas separadamente no evento.

Os ingressos são limitados.

Carnaval na Amadoria

O Esquenta Carnaval começou a todo vapor na Amadoria no dia 2 de fevereiro, mas a programação permanece até o final do mês. Os ingressos podem ser retirados no Sympla.

No dia 16, quem esquenta o clima de carnaval é a banda Baioquê, com releituras cheias de swing de hits de pop nacional e internacional, reggae, forró, MPB, axé e samba. Já no domingo, dia 17, entra em cena o bloco Juventude Bronzeada, que homenageia a música baiana.

Por fim, no dia 23, é a vez da banda Raga Mofe, que resgata clássicos dos anos 1990, que vão desde Claudinho & Bochecha, Gera Samba, Olodum e Timbalada. A festa ainda recebe a seleção do DJ Deriz, com set-list de MPB, black music e ritmos regionais.

Alpendre 70

Espaço criativo em um casarão no bairro Santa Tereza, o Alpendre 70 também tem programação especial para a folia. Nos dias 9, 16, 17, 23 e 24 de fevereiro a casa recebe os ritmos de samba, axé retrô, MPB, pagode e funk.

O evento terá a presença de atrações como, o Baile do Maguá, Show do Augustin e Odilara. As apresentações na sexta-feira começam às 18h e aos sábados têm início às 16h.

Serviço



Carnaval do Porcão 2024

Espaço Meet

Av. Raja Gabaglia, 2671, São Bento

9 a 12 de fevereiro – 21h às 4h

Informações: @carnavalporcao

Whatsapp: 31 98348-0074

Ingressos: www.carnavalporcao.com.br



Carnaval do Sambista

Valores: 1º lote (R$ 20,00), 2º Lote (R$ 35,00), 3º Lote (R$ 50,00)

Ingressos: www.sympla.com.br/o-carnaval-do-sambista

Rua Paraíba, 523 – Funcionários



Underground Black Pub

Avenida Itaú, 540, Dom Cabral, Belo Horizonte/MG

Informações: @undergroundblackpub_eventos



Carnaval do Churras

10 e 12 de fevereiro

Horário: 13h às 19h horas

Local: Churras, Av. Miguel Perrela, 130, bairro Castelo, Belo Horizonte

Valor: R$ 179,00, com churrasco e bebidas não alcoólicas liberadas

Venda de ingressos:

https://ingressos.meep.com.br/festival-carnachurras-10-fev

https://ingressos.meep.com.br/festival-carnachurras-12-fev

Amadoria

Rua Mucuri, 325, Floresta

Belo Horizonte, MG

sympla.com.br/produtor/amadoria

Alpendre 70

Rua Mármore, 70, Santa Tereza

Sextas de 18h às 00h

Sábados de 16h às 00h

www.sympla.com.br/produtor/alpendre70