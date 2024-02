Cidade possui 753 óbitos confirmados, de acordo com a Secretária de Estado de Saúde (SES-MG).

A Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, decretou situação de emergência após um aumento nos casos de dengue na cidade. Segundo o levantamento divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as notificações da doença no município aumentaram 61% nas últimas duas semanas. Dois óbitos estão sendo investigados.

A informação foi confirmada pelo prefeito Verdi Lúcio Melo (Avante) durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (8/2). “A partir dos próximos 15 dias, no período pós-carnaval, será o pico da doença e previamente estamos tomando medidas para minimizar ao máximo as consequências desse cenário que não é exclusivo de Varginha, mas sim estadual, nacional e mundial, conforme a Organização Mundial de Saúde”, explica Vérdi.

O estado de emergência foi decretado devido ao alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti na região. Agora, o município pode tomar medidas administrativas necessárias à contenção da epidemia, como fazer aquisição pública de insumos e materiais, e contratar serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial.

O decreto vale pelos próximos 180 dias e pode ter seu prazo ampliado ou reduzido. A prefeitura também vai intensificar a fiscalização dos imóveis sujos e com mato pela cidade. Fiscais que realizam os trabalhos vão passar por um treinamento específico e começarão a notificar os donos das residências que estiverem irregulares.

“A população é o principal agente de combate à dengue, dentro de casa e por onde passar. A prefeitura não está medindo esforços nesse enfrentamento e contamos também com a imprensa nessa campanha pela vida”, disse o vice-prefeito e secretário municipal de Administração, Leonardo Ciacci.

Dengue em Minas Gerais

Até hoje, Minas Gerais registrou 145.076 casos prováveis, desse total, 50.791 foram confirmados para a doença. Além dos 12 óbitos confirmados, outros 93 estão em investigação.

A febre chikungunya tem 17.627 casos prováveis, dos quais 11.698 estão confirmados. Até o momento, um óbito foi confirmado e 11 estão em investigação.

Quanto ao vírus zika, até o momento, foram registrados 22 casos prováveis e um confirmado, porém, não há mortes relacionadas à doença.