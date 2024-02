As chuvas que vêm caindo diariamente em Belo Horizonte estão preocupando os foliões na capital mineira. O receio é que as pancadas atrapalhem o desfile dos blocos durante o Carnaval de BH. No entanto, de acordo com meteorologistas, o cenário deve mudar nos próximos dias, com um alívio na intensidade das pancadas. “O folião vai poder brincar o Carnaval tranquilo, a chuva não deve atrapalhar”, prevê Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para quem vai pular a folia já nesta sexta-feira (9/2), a previsão é de que a mudança na circulação dos ventos reduza as chances de chuva nas Regiões Centro-Sul e Sudeste de Minas Gerais. Em BH, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima deve ficar em 18°C e a máxima, em 30°C.

Já no sábado (10/2), a temperatura mínima deve subir para 19°C e a máxima para 31°C. Caso chova, o meteorologista aposta em “uma chuva leve, característica mesmo do Verão”.

A tendência é que os marcadores dos termômetros continuem subindo: no domingo (11/2), a temperatura mínima se mantém em 19°C, mas a máxima sobe para 32°C. Também continua valendo a previsão de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, porém entram em cena as trovoadas isoladas no período da tarde.

Na segunda (12/2) e na terça-feira (13/2), o céu fica parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas que devem começar a partir do período da tarde. Em ambos os dias, a temperatura mínima fica em torno de 18°C e a máxima, perto dos 32°C.

Segundo Azevedo, do Inmet, o calor não deve dar trégua durante o Carnaval. "Vai continuar durante todos os dias. Inclusive, em Belo Horizonte, a temperatura deve ficar acima dos 30°C", diz o meteorologista, que afirma que o calor tem sido um dos motivos para as pancadas diárias na capital mineira.

“Estamos com uma massa de ar quente e úmida, além da instabilidade causada justamente pelo calor, e aí está ocorrendo essas pancadas mais na parte da tarde, por volta de 15h em diante”, conclui ele.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa