O Atrium da Liberdade, espaço de convivência que realça a hospitalidade do povo mineiro, terá sua 2ª edição ampliada no Carnaval da Liberdade 2024. Funcionando como uma grande “sala de estar” para o encontro das pessoas e espaço para o descanso dos foliões nos intervalos entre um bloco e outro, pela primeira vez a programação acontecerá também na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, além do ambiente montado na Praça da Liberdade.

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, das 10h às 16h, estão previstas mais de 40 atrações gratuitas, como apresentação de DJs, blocos, grupos e atividades para os públicos infantil e adulto. As praças receberão decoração e cenografia preparadas para a festa, onde os foliões e turistas poderão descansar em redes, cadeiras e puffs.

A iniciativa é do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e da Fundação Clóvis Salgado, com patrocínio da Gasmig. O secretário estadual de Cultura, Leônidas de Oliveira, explica que a escolha de levar o projeto ao Santa Tereza foi motivada pela forte tradição cultural que marca a região. Além disso, a praça Duque de Caxias é um ponto de encontro, onde diversas famílias se reúnem, o que permite atingir maior número de pessoas e descentralizar a folia.

A ação também tem apoio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). A produção é da Nossa Senhora das Produções.

Piquenique e oficinas

A Gasmig montará o espaço Make Gasmig em ambas as praças para atender desde aquele folião que quer dar um brilho a mais em sua fantasia e retocar a maquiagem a quem quer aprender um pouco sobre pintura corporal e customização de roupas, em oficinas.



Além disso, a Praça da Liberdade reserva vivências de percussão e dança dos anos 80. Mas para quem só quer relaxamento, o Quick Massage estará preparado para deixar todo mundo em forma para o próximo bloco.

A Praça Duque de Caxias será o palco para um divertido “Piquenique Carnavalesco”, com distribuição de toalhas para os foliões descansarem no gramado.

Atrações para as crianças

Nos dias de folia, uma área Kids será montada com brinquedos infláveis para divertir os pequenos foliões.

As manhãs da Praça da Liberdade também trazem programação cultural dedicada exclusivamente à criançada. No sábado (10/02), a folia é inaugurada com a apresentação do grupo Gato Torto e o espetáculo “O Bloco no Alfabeto”.

No domingo, dia 11, As Charangueiras agitam a festa. A bateria formada por 50 mães, surgiu para atender a demanda daqueles que queriam curtir o carnaval de rua com seus filhos.

A banda Benteviuzinho ocupa o palco na segunda-feira, dia 12, trazendo no repertório músicas que embalaram a infância.



Já na terça-feira, 13, a banda de palhaços Gato Torto retorna para fechar a programação infantil, desta vez, com o show “Nariz de Brinquedo”.



Setlist Liberte-se



Neste ano o evento preparou a setlist Liberte-se pensando na diversidade de público que vão frequentar os espaços.

No primeiro dia de festa, sábado, o cantor e compositor Gilmar do Cavaco comanda a programação musical, seguido do Bloco Caricato Por acaso. Já no domingo Thiago Delegado traz uma roda de samba formada por grandes nomes da cena mineira e ainda recebe o Bloco das Mimosas Borboletas e a Orquestra Royal.

Na segunda-feira, dia 12, apresentações do bloco OriSamba, da Vila Senhor dos Passos, da Pedreira Prado Lopes animam a festa. Na sequência, o Filhas de Clara homenageia Clara Nunes. Parra encerrar, a cantora Aline Calixto traz seu bloco que este ano desfila com o tema Super fantástico.

No último dia, terça-feira, (13/02) o Atrium recebe mais uma vez a roda de samba. Andrezza Duarte, Tavinho Leone, Fran Januário representam a nova geração do samba mineiro e Waldir AlKimia chega com toda a bagagem de anos como puxador da Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Venda Nova.



Lounge Folia



Os lounges Ventania e Vale instalados nas extremidades da Praça da Liberdade, e Redário e DJ, na Praça Duque de Caxias terão uma decoração colorida composta por redes, puffs, pallets, carretéis, cadeirinhas de praia e latões.

A Alameda Travessia, na Praça da Liberdade, será enfeitada de fitinhas para criar a atmosfera carnavalesca. De sábado a terça-feira, os DJs Kriok, Ed Elenco, Vini e Camis prometem agradar aqueles que apreciam a música eletrônica.

Além disso, entre os lounges Redário e Ventania, uma ducha promete refrescar os foliões.



Pintura Corporal



Em ambas as praças estão previstas aulas de pintura corporal que acontecerão na segunda-feira, às 10h30. Já o Espaço Make funcionará todos os dias das 10h às 16h.

A oficina de customização de roupas também acontece todos os dias, das 10h30 às 11h30.



Segurança



Garantindo segurança e alegria aos foliões, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros vão atuar de forma estratégica e incrementar a ação a partir do planejamento realizado no Carnaval da Liberdade. As Praças da Liberdade e Duque de Caxias também serão equipadas com atendimento médico constante por meio de postos médicos e ambulâncias.



Programação Praça da Liberdade



SÁBADO 10/02

Infantil

10h às 11h – Playlist

11h às 12h – Gato Torto apresenta O Bloco do Alfabeto



Resenha da Liberdade

12h às 13h – Playlist

13h às 14h30 – Gilmar do Cavaco

14h30 - BH Mirim apresenta D' Pequenos

15h às 15h40 – Bloco Caricato Por Acaso

15h40 às 16h - Playlist



DOMINGO 11/02

Infantil

10h às 11h – Playlist

11h às 12h – Charangueiras



Resenha da Liberdade

12h às 13h – Playlist

13h às 16h – Delegas Samba Clube ( Roda de samba )



SEGUNDA 12/02

Infantil

10h às 11h – Atração infantil – Bentiviuzinho

11h às 12h – DJ/Playlist infantil



Resenha da Liberdade

12h às 13h – DJ/Playlist

13h às 16h – Resenha do Samba



TERÇA 13/02

Infantil

10h às 11h – Playlist

11h às 12h – Gato Torto apresenta Nariz de Brinquedo



Resenha da Liberdade

12h às 13h – Playlist

13h às 16h – Delegas Samba Clube (Roda de samba)





Programação Santa Tereza



Horário: 10h às 16h

Sábado - 10/02 - DJ PETRA VON KANT

Domingo - 11/02 - DJ Black Josie

Segunda - 12/02 -DJ Ed @absurda

Terça - 13/02 - Tropa Dj’s



Serviço



Atrium da Liberdade

Onde: Praça da Liberdade e Praça Duque de Caxias

Quando: De 10 a 13/2, sábado a terça

Horário: Das 10h às 16h

Classificação: Livre

Programação: Gratuita

Informações: @atriumdaliberdade

