Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante nesta quinta-feira (8/2) em Raul Soares, na região Central do estado. Ela é suspeita de manter relações sexuais com um adolescente de 12 anos.

De acordo com a Polícia Civil, havia uma medida protetiva em favor do adolescente, que foi violada pela suspeita. O caso é acompanhado desde que foi descoberto que o garoto fugia de casa constantemente para ter relações sexuais com a suspeita.

A partir das investigações, foi então decretada medida protetiva para o adolescente, obrigando a mulher a se manter afastada dele, sem qualquer tipo de contato. Na manhã de hoje, a PCMG prendeu a investigada ao flagrá-la na companhia do garoto.

Ela foi encaminhada ao sistema prisional após a formalização do flagrante.